Модули памяти HyperX Predator DDR4 разогнали до частоты 7156 МГц

Оверклокеры из MSI OC Team смогли разогнать модули памяти HyperX Predator DDR4 до частоты 7156 МГц. Это не первый подобный результат оверклокеров, предыдущий рекорд также принадлежит им.

Тестовый стенд включает материнскую плату MSI MEG Z590I UNIFY с установленным процессором Intel Core i9-11900KF 11-го поколения. Модуль памяти HyperX 4600 MHz Predator DDR4 8G (HX446C19PB3K2/16). В качестве охлаждения был использован жидкий азот.

«Мы рады и польщены возможностью принять участие в таком эпохальном эксперименте по разгону памяти DDR4, — отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти HyperX. — Наши инженеры постоянно работают над повышением производительности модулей памяти HyperX. Мы стремимся создавать новые решения и лучшие в своём классе продукты для геймерского сообщества — продукты, которые раздвигают границы возможного и готовы бить любые рекорды скорости».

Новинка выпускается в виде одиночных модулей ёмкостью от 8 до 32 ГБ и комплектов из двух, четырёх или восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ.
Комментарии и отзывы HyperX Predator DDR4
Обзоры:
Новости:
Intel Core i9-11900K покорил частоту 7 ГГц на жидком азоте

Новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения еще не поступили в продажу, но в сети уже появились первые...
Модули памяти HyperX Predator DDR4 разогнали до частоты 7156 МГц

Оверклокеры из MSI OC Team смогли разогнать модули памяти HyperX Predator DDR4 до частоты 7156 МГц. Это н...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KFОбзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты материнской платы с Intel Core i7-11700KF
Обзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркалоОбзор Vizant 957NKS. Многофункциональный видеорегистартор зеркало
Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KFОбзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Объявлены системные требования Resident ...
Объявлены системные требования Resident В преддверии запуска игры Resident Evil Village разработчик Capcom опубликовал системные требования для П...
ASUS официально представила игровой теле...
ASUS официально представила игровой телеОфициально представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 5. ...
Cougar анонсировала игровую мышь DUALBLA...
Cougar анонсировала игровую мышь DUALBLACougar анонсировала игровую мышь DUALBLADER с симметричным дизайном. Конструкция позволяет менять форму м...
Представлена материнская плата MSI MPG Z...
Представлена материнская плата MSI MPG ZMSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт бу...
iQOO Z3 имеет частоту обновления 120 Гц...
iQOO Z3 имеет частоту обновления 120 ГцiQOO подтвердила, что 25 марта в Китае представит свой новый смартфон серии Z, получивший название iQOO Z...
Новые примеры 100-кратного зума Samsung ...
Новые примеры 100-кратного зума Samsung Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал очередную порцию фотографий, сделанных на тыльную камеру ф...
Смартфон Honor V40 скоро выйдет в Европе...
Смартфон Honor V40 скоро выйдет в ЕвропеСетевые источники сообщают о том, что компания Honor готова выпустить в Европе смартфон Honor V40. Аппара...
Игровой смартфон iQOO Neo 5 5G появился ...
Игровой смартфон iQOO Neo 5 5G появился Принадлежащий Vivo бренд iQOO выпустил в китайскую продажу смартфон Neo 5 5G, который позиционируется как...
Монитор MSI Optix MAG274R2 получил порт ...
Монитор MSI Optix MAG274R2 получил порт Компания MSI представила геймерский монитор Optix MAG274R2, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разр...
Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XV...
Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XVКомпания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV252Q Z, которая получила 24,5-дюймо...
ASUS ROG Phone 5 установил новый рекорд ...
ASUS ROG Phone 5 установил новый рекорд ASUS ROG Phone 5 будет выпущен в Китае и на других мировых рынках 10 марта. Но до официального старта, ус...
TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart Scre...
TCL X12 8K Mini LED Starlight Smart ScreКомпания TCL представила топовый смарт-телевизор X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen. В основе новинки...
Обзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением IntelОбзор GIGABYTE AORUS RGB 16GB 3600MHz (GP-AR36C18S8K2HU416R). Тесты с 11 поколением Intel
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMeshОбзор TP-LINK Archer AX73. Двухдиапазонный роутер Wi-Fi 6 и OneMesh
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor