Модули памяти HyperX Predator DDR4 разогнали до частоты 7156 МГц

Оверклокеры из MSI OC Team смогли разогнать модули памяти HyperX Predator DDR4 до частоты 7156 МГц. Это не первый подобный результат оверклокеров, предыдущий рекорд также принадлежит им.

Тестовый стенд включает материнскую плату MSI MEG Z590I UNIFY с установленным процессором Intel Core i9-11900KF 11-го поколения. Модуль памяти HyperX 4600 MHz Predator DDR4 8G (HX446C19PB3K2/16). В качестве охлаждения был использован жидкий азот.

«Мы рады и польщены возможностью принять участие в таком эпохальном эксперименте по разгону памяти DDR4, — отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти HyperX. — Наши инженеры постоянно работают над повышением производительности модулей памяти HyperX. Мы стремимся создавать новые решения и лучшие в своём классе продукты для геймерского сообщества — продукты, которые раздвигают границы возможного и готовы бить любые рекорды скорости».

Новинка выпускается в виде одиночных модулей ёмкостью от 8 до 32 ГБ и комплектов из двух, четырёх или восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ.