Модули памяти HyperX Predator DDR4 разогнали до частоты 7156 МГц

Тестовый стенд включает материнскую плату MSI MEG Z590I UNIFY с установленным процессором Intel Core i9-11900KF 11-го поколения. Модуль памяти HyperX 4600 MHz Predator DDR4 8G (HX446C19PB3K2/16). В качестве охлаждения был использован жидкий азот.
«Мы рады и польщены возможностью принять участие в таком эпохальном эксперименте по разгону памяти DDR4, — отметила Кристи Эрнт (Kristy Ernt), руководитель направления памяти HyperX. — Наши инженеры постоянно работают над повышением производительности модулей памяти HyperX. Мы стремимся создавать новые решения и лучшие в своём классе продукты для геймерского сообщества — продукты, которые раздвигают границы возможного и готовы бить любые рекорды скорости».
Новинка выпускается в виде одиночных модулей ёмкостью от 8 до 32 ГБ и комплектов из двух, четырёх или восьми модулей общей емкостью от 16 до 256 ГБ.