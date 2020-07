NVIDIA GeForce 451.85 HotFix драйвер устраняет известные проблемы в играх

Компания NVIDIA выпустила HotFix драйвер который исправляет проблемы в играх Death Stranding, Forza Motorsport 7 и Shadow of the Tomb Raider. Драйвер основан на патче NVIDIA Game Ready 451.67. Согласно примечаниям, драйвер исправляет отображение текстур в игре Death Stranding на видеокартах GeForce семейства GTX 1600/RTX 2000. Исправлены проблемы с микролагами после нескольких кругов в игре Forza Motorsport 7. В Shadow of the Tomb Raider устранена проблема со сбоем игры при включенной аппаратно-ускоренной функции планирования GPU. Также была добавлена поддержка нового монитора Samsung Odyssey G7 QLED. Драйвер NVIDIA GeForce 451.85 HotFix можно скачать на сайте технической поддержки NVIDIA.