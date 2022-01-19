NVIDIA выпускает Clara Parabricks v3.7 на базе графического процессора

NVIDIA объявила о выпуске новой версии Clara Parabricks 3.7, обеспечивающей оптимизированные и ускоренные рабочие процессы для генных панелей. Последняя версия теперь включает более 50 инструментов, предоставляющих исследователям точный и ускоренный геномный анализ панелей генов, экзомов и геномов для клинических и исследовательских рабочих процессов.

Новые функции, включенные в последний выпуск Clara Parabricks 3.7, включают возможность ускорения и упрощения рабочих процессов генной панели с поддержкой уникальных молекулярных идентификаторов (UMI), также известных как молекулярные штрих-коды, поддержку RNA-Seq для рабочих процессов транскриптома с помощью второго вызова слияния генов Arriba, инструмент для количественной оценки RNA-Seq Kallisto, а также обнаружение коротких тандемных повторов (STR) с помощью ExpansionHunter. Вместе с интеграцией последних версий вызывающих устройств зародышевой линии DeepVariant v1.1 и GATK v4.2 с HaplotypeCaller и 10-кратно ускоренным инструментом BAM2FASTQ для преобразования архивных данных, хранящихся в виде файлов BAM или CRAM, обратно в FASTQ. Наборы данных могут быть обновлены путем согласования с новыми и улучшенными ссылками.