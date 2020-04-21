NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce 445.87

NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce версии 445.87. Обновление добавляет три монитора к списку мониторов совместимых с технологией G-Sync, это Acer XB273GP, Acer XB323U и ASUS VG27B.

Последний драйвер Game Ready обеспечивает отпимазию для трех игр: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Saints Row: The Third Remastered и SnowRunner. Были исправлены ошибки связанные с производительностью и вылетами из игры. Кроме того, исправлены ошибки с изображением на ноутбуках при выходе из спящего режима.

Добавлена оптимизация для бета-версии Minecraft с технологией трассировки лучей RTX.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce 445.87
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