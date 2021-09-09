NZXT представила свой первый микрофон Capsule для создателей контента

Компания NZXT известна как производитель отличных корпусов и систем охлаждения серии Kraken, теперь же компания предлагает своим фанатам свой первый микрофон NZXT Capsule.

NZXT Capsule представляет собой капсульный кардиоидный USB-микрофон. Новинка выполнена в минималистичном дизайне в черном и белом исполнении. Capsule имеет два элемента управления: усиление микрофона и настройка громкости гарнитуры. Микрофон готов к работе сразу же после установки.

Capsule имеет только одну кардиоидную диаграмму направленности. Он подходит для записи собственного голоса и отлично устраняет внешние шумы. Микрофон захватывать звук высокого разрешения до 24 бит/96 кГц.

Capsule поставляется с кабелем USB-C - USB-A, а также съемной настольной подставкой, сменной крышкой и монтажным адаптером установки на кронштейн. Вес микрофона без подставки составляет 314 граммов.

NZXT Capsule доступен за 130 долларов.

Комментарии и отзывы NZXT Capsule
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