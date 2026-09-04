На IFA 2026 представлена экшен-камера Dreame Leaptic Cube…

Основной блок оборудован 2,27-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, который служит для взаимодействия с устройством. Если камера закреплена на корпусе и направлена либо от оператора, либо на него, то заявленная длительность автономной работы Leaptic Cube увеличивается до 200 минут. Внутри камеры установлен процессор, изготовленный по 4-нм техпроцессу, обладающий поддержкой функций искусственного интеллекта, который применяет алгоритмы для естественного улучшения изображения, адаптации сцен, слежения за объектами и обработки звука в получаемых кадрах и видеозаписях. Кроме того, устройство оснащено встроенным голосовым ассистентом Moko, работающим на базе ИИ. Этот помощник способен менять параметры съемки и управлять камерой по голосовым командам, в том числе тем, которые не имеют строгой формулировки. Управлять Leaptic Cube можно также при помощи жестов рук. Сохранение отснятого материала осуществляется в собственную встроенную память объемом 64 или 128 ГБ, либо на съемную карту microSD вместимостью до 1 ТБ, при этом запись ведется в 10-битном формате P-Log, что дает возможность удерживать больше цветовых данных в HDR-видео, необходимых для последующей цветокоррекции и монтажа.