На IFA 2026 представлена экшен-камера Dreame Leaptic Cube

На IFA 2026 Dreame анонсировала выпуск Leaptic Cube — инновационной экшн-камеры, ориентированной на широкий спектр съемочных задач, с возможностью отсоединения основного модуля, который поддерживает запись в разрешении 8K. В состав данного модуля входит сенсор на 50 мегапикселей с физическим размером 1/1,3 дюйма и динамическим диапазоном, достигающим 13,5 ступеней. Оптика представлена объективом с диафрагмой f/2.8 и полем зрения в 155 градусов. Как заявляет производитель, автономный модуль камеры способен функционировать на дистанции до 30 метров (98 футов) от основного корпуса, транслируя видеопоток через беспроводной интерфейс ProSync, при этом время непрерывной работы составляет около 90 минут.

Основной блок оборудован 2,27-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем, который служит для взаимодействия с устройством. Если камера закреплена на корпусе и направлена либо от оператора, либо на него, то заявленная длительность автономной работы Leaptic Cube увеличивается до 200 минут. Внутри камеры установлен процессор, изготовленный по 4-нм техпроцессу, обладающий поддержкой функций искусственного интеллекта, который применяет алгоритмы для естественного улучшения изображения, адаптации сцен, слежения за объектами и обработки звука в получаемых кадрах и видеозаписях. Кроме того, устройство оснащено встроенным голосовым ассистентом Moko, работающим на базе ИИ. Этот помощник способен менять параметры съемки и управлять камерой по голосовым командам, в том числе тем, которые не имеют строгой формулировки. Управлять Leaptic Cube можно также при помощи жестов рук. Сохранение отснятого материала осуществляется в собственную встроенную память объемом 64 или 128 ГБ, либо на съемную карту microSD вместимостью до 1 ТБ, при этом запись ведется в 10-битном формате P-Log, что дает возможность удерживать больше цветовых данных в HDR-видео, необходимых для последующей цветокоррекции и монтажа.