Чемпионат ESL Premiership Winter 2019 прошел в Манчестере.

На чемпионате выступили четыре лучших команд мира. Призовой фонд составил 20 тысяч долларов.

Команда Natus Vincere обыграли MnM Gaming со счетом 2:0 в финале ESL Premiership Winter 2019 по Rainbow Six Siege и коллектив заработал 10.3 тысяч долларов. За второе место команда MnM Gaming заработала 5.1 тысяч долларов. А 3-4 места заняли команды Fierce Esports и I'm with the boys, которые унесли собой по 2.3 тысячи долларов.