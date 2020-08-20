Nokia Media Streamer потоковое устройство на базе Android

Выделенные потоковые устройства на базе Android постепенно набирают популярность на рынке. Теперь Flipkart присоединяется ко всем остальным брендам с потоковыми устройствами для Android под брендом Nokia, которое называется Nokia Media Streamer.

Новый Nokia Media Streamer - это потоковое устройство на базе Android 9.0 , способное передавать потоковый контент с разрешением Full HD (1920x1080p). Устройство оснащено четырехъядерным процессором в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi.

Приставка для потоковой передачи поставляется с Dolby Digital Audio и голосовым пультом дистанционного управления с Google Assistant , который позволит пользователям управлять своим телевизором с помощью голосовых команд.

Nokia Media Streamer был оценен в 47 долларов США. Устройство будет напрямую конкурировать с Mi Box 4K от Xiaomi, которые стоят примерно также.