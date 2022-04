Nothing выпустил бета-лаунчер в Play Store

Сегодня компания Nothing объявила о выпуске Nothing Launcher для других устройств Android в магазине Google Play. Программа запуска Nothing Launcher, которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, очень похожа на стандартную программу запуска Android. Она имеет набор стандартных круглых значков приложений и один настраиваемый фоновый рисунок.

Для тех, кто любит использовать виджеты, в лаунчере есть два виджета: часы и виджет погоды. Оба имеют ту же точечную матричную типографику, что и брендинг Nothing, и оба могут быть как с прозрачным так и с черным фоном. Программа запуска также включает интересную функцию под названием «Макс. значков» и «Макс. папок». Вы можете нажать и удерживать любой значок или папку приложения на главном экране и нажать кнопку, чтобы увеличить ее. Это приводит к тому, что размер значка или папки меняется с 1x1 на 3x3. Nothing говорит о том, что лаунчер будет доступен для серий Samsung Galaxy S21 и S22, Google Pixel 5 и Google Pixel 6, а поддержка OnePlus появится позже.