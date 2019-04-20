Новая Веб-камера ASUS ROG Eye

Линейку периферийных устройств ASUS Republic of Gamers пополнила компактная веб-камера ROG Eye.

Она предназначена для организации онлайн-трансляций и, как утверждают ее создатели, позволяет получать изображение и звук высокого качества.

Модель ROG Eye обеспечивает возможность трансляции видео с разрешением Full HD и частотой до 60 кадров в секунду. Кроме того, реализована функция съемки фотографий размером 2592×1944 пиксела.

Камера оборудована двумя встроенными микрофонами, которые обеспечивают передачу звука высокого качества. Данная модель рассчитана на подключение к порту USB и укомплектована отсоединяемым кабелем длиной 2 м. Производитель декларирует совместимость ROG Eye с настольными и портативными ПК, работающими под управлением ОС Windows и MacOS.

Встроенный в объектив синий светофильтр обеспечивает защиту получаемого изображения от влияния ИК-излучения, а технология WDR выравнивает тональный баланс и предотвращает появление переэкспонированных областей при съемке в контровом свете. Кроме того, в данной модели реализована функция Face Auto Exposure, позволяющая распознавать лица в кадре и соответствующим образом корректировать настройки.

Конструкция корпуса ROG Eye позволяет устанавливать ее над экраном портативного ПК без использования дополнительных приспособлений. В комплект поставки входит алюминиевая подставка со стандартным четвертьдюймовым отверстием для крепления камеры на штативе. Цена и сроки поступления новинки в продажу будут объявлены позже.