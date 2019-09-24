Новая карта захвата HD60 S + от Elgato

Elgato, ведущий поставщик аппаратного и программного обеспечения для создателей контента, объявил о выпуске HD60 S +, внешней карты видеозахвата, которая позволяет создателям контента играть в высококачественные консольные игры в 4K60 HDR10, одновременно транслируя или записывая игровой процесс в формате 1080p60 HDR10.

Также можно настроить и потоковую передачу с HD60 S + благодаря простому соединению USB 3.0 и полной совместимости с известными приложениями, включая OBS Studio, Streamlabs OBS и XSplit. HD60 S + в сочетании с мощным программным обеспечением для записи Elgato 4KCU идеально подходит для создателей контента, желающих увеличить аудиторию на Twitch, YouTube и Mixer.

HD60 S, HD60 S + позволяет осуществлять сквозную передачу 4K60 HDR10 с нулевым запаздыванием и встроенным уменьшением масштаба видео, что позволяет осуществлять потоковую передачу на любую платформу в Full HD 1080p60 и записывать неограниченное количество кадров 1080p60 HDR10 на жесткий диск. HD60 S + также имеет технологию Instant Gameview со сверхнизкой задержкой, которая обеспечивает идеальную синхронизацию игрового процесса, микрофона, веб-камеры и других источников.