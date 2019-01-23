Новая расцветка роботизированного пса Aibo

Компания Sony выпустил трехцветную версию своей роботизированной собаки Aibo с двумя оттенками коричневого, и теперь она доступна для предварительного заказа в Японии.

По сути это тот же робот Aibo только в перекрашеном цвете. Также Sony обещает развернуть новую функцию безопасности после того как она объединилась с охранной фирмой Secom. Новая услуга даст Aibo возможность патрулировать дом и убедиться, что все члены семьи в целости и сохранности. Коричневый Aibo, будет продаваться через японский интернет-магазин Sony. Продажи стартуют с 1 февраля и стоимоть будет составлять 1000 долларов.