Новая технология ZINK

Распечатать фотографии размером 5 х 7,6 см можно прямо из галереи смартфона с помощью функции Huawei Share. Принтер способен самостоятельно создавать коллажи из заданных снимков и даже печатать видео в виде кадров, «оживающих» при наведении на них камеры смартфона. Также с помощью устройства можно быстро распечатать визитные карточки и документы. Встроенного аккумулятора ёмкостью 500 мАч хватает на 23 использования.Фотопринтер имеет компактные габариты (120 х 80 х 22,3 мм) и небольшой вес (195 г), что позволяет брать его с собой в поездки. Подключение к смартфону по Bluetooth избавляет от необходимости в дополнительных проводах и переходниках. Термическая технология печати, разработанная компанией ZINK, обеспечивает высокое качество с разрешением 313 х 490 dpi и 16,7 миллиона оттенков. Встроенный лоток вмещает до 10 листов бумаги. Устройство работает в широком диапазоне температур — от +5 до +40°С.Стоимость принтера составит 7990 тысяч рублей.