Новый 4K Smart TV Aisen с 65-дюймовой панелью

Компания Aisen представила новый 4K Smart TV Aisen A65UDS980. Это первый телевизор от бренда Aisen с колоссальной 65-дюймовой панелью, которая поддерживает 4K разрешение.

Телевизор работает на Android 6 и согласно Aisen, предлагает превосходное качество изображения с высокой скоростью отклика и высокопроизводительным движком. Smart TV Aisen поставляется с 65-дюймовым IPS LCD дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160) и углом обзора 178 градусов. В его основе лежит чипсет 1,5 ГГц неизвестного производителя, сопровождаемый 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Стоимость Smart TV Aisen A65UDS980 составляет 1120 долларов.