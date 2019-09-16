Новый компактный цветной принтер A3 Canon

Компания Canon представила новый принтер A3, который может печатать в двухстороннем цвете. Этот компактный лазерный принтер, называемый i-Sensys LBP852Cx, может производить 36 отпечатков в минуту в формате A4, как на односторонней, так и на двусторонней бумаге. На A3 он обрабатывает 18 отпечатков в одностороннем режиме, с 12,6 двусторонних.

Разрешение печати составляет максимум 600 x 600 точек на дюйм. В принтер помещается бумага формата от A6 до A3, но также можно печатать баннеры размером до 1200 мм. В одном выдвижном ящике может поместиться максимум 2850 листов бумаги для принтера. Резервуары для чернил не встроены, вместо этого новые картриджи можно купить отдельно. Также можно печатать с помощью USB-накопителя, через Google Cloud Print, через Apple AirPrint, приложение Print Business от самого Canon.