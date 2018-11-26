Новый мини-принтер Canon позволяет печатать 2x3-дюймовые фотографии со своего смартфона

Canon недавно запустила мини-фотопринтер - PV-123, который имеет компактный корпус, эквивалентный размеру смартфону, 12 х 8 см и весит всего 160 г. Его можно легко переносить и использовать независимо от места. Умный малыш использует технологию печати красителей Zink, что означает отсутствие грязных чернильных картриджей.

PV-123 имеет встроенную батарею, которая позволяет печатать до 20 фотографий. Он подключается к вашему смартфону через Bluetooth, и вы можете легко применять фильтры, текст, фоторамки, рекламные штампы к своим фотографиям с помощью приложения Canon Mini Print. Помимо использования камеры в приложении, вы также можете печатать фотографии, которые находятся на вашей учетной записи Facebook, Instagram, Google Диске или Dropbox.

Устройство доступно за 189 долларов США, а пакет фотобумаги Zink (20 листов) обойдется примерно в 15 долларов США.