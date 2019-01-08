Новый робот Temi от компании Robotemi

Сегодня компания Robotemi и Amazon Alexa представила нового домашнего помощника робота Temi.

Temi - персональный робот с 10-дюймовым планшетом вместо головы. Он может воспроизводить музыку и видео, управлять вашим умным домашним оборудованием и обрабатывать другие базовые вспомогательные функции, такие как заказ на вынос. Это дружелюбный робот для телеприсутствия. Компания Robotemi пока думает оставаться на платформе Alexa или перидти на свою платформу Temi OS. Вы можете предварительно заказать Temi уже сегодня за $ 1499 в США.