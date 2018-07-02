Представлен новый вакуумный высокоскоростным блендером Philips HR3752. Уникальная технология вакуумного смешивания StayFresh минимизирует окисление внутри кувшина и позволяет смузи остаться свежим, сохраняя в три раза больше витамина С по сравнению с обычным блендером через 8 часов после приготовления . Теперь можно наслаждаться ярким вкусом напитка без потери цвета, расслоения, образования пены и пузырьков.

Вакуумный блендер Philips имеет мощность 1400 Ватт и скорость до 35 000 оборотов в минуту. Он справится не только с измельчением фруктов и овощей, зелени и ягод, но и отлично подойдет для колки льда. Технология ProBlend 6 3D увеличивает область смешивания, что позволит получать более густой и однородный напиток. Готовить любимые напитки и блюда можно в большом кувшине объемом 2 литра, а с помощью интуитивно понятной панели управления можно быстро разобраться в функциях вакуума и измельчения.

Новый вакуумный блендер Philips HR3752 в продаже с июля 2018 года. Рекомендованная розничная цена составит 24 990 рублей.