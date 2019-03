Новостной сервис Apple News+

Apple, представила свой сервис подписки на новости под названием News+.

Эта новостная подписка интегрирована непосредственно в приложение News и содержит более 300 журналов с персонализированными рекомендациями. Он даже будет отображать рекомендации из журналов, которые пользователи не читали раньше, если у них есть статьи, имеющие отношение к ним. Компания из Купертино, также утверждает, что Apple News уже является крупнейшим новостным приложением в мире. Подписка на Apple News+ будет включать популярные журналы такие как Time, Vogue, People, National Geographic, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated, Fortune, Нью-Йорк, Variety, Vanity Fair, Essence, Rolling Stone и другие. Основные новостные публикации, такие как The Wall Street Journal и The LA Times, также являются частью пакета. Подписка на News+ также включает журналы премиум-класса, такие как theSkimm, The Highlight by Vox, VULTURE, GRUB STREET, The CUT и TechCrunch. Стоимость подписки составляет 9,99 долларов, она также включает семейный просмотр без дополнительных затрат. Абоненты смогут добавить до шести пользователей.