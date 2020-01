Nvidia выпустила драйвер GeForce Hotfix версии 442.01 основанный на драйвере 441.87. Разработчики проделали работу над устранением конкретных проблем. Их всего три: проблем с играми The Witcher 3, Call of Duty и SLI режимом.

Игра The Witcher 3: Wild Hunt могла вылетать во время определенной сцены в дополнении Blood and Wine. В Call of Duty: Modern Warfare прекращалась потоковая передача геймплея с использованием OBS. При использовании SLI в сочетании с G-Sync возникали задержки и лаги.