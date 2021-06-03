OPPO третий год подряд становится партнером чемпионата «Ролан Гаррос»

Компания OPPO празднует возвращение тенниса в Париж на 125-й турнир «Ролан Гаррос», стартовавшего 30-го мая. «Ролан Гаррос» гордится тем, что вот уже на протяжении трёх лет ОРРО является партнёром турнира, а также первым партнёром в категории смартфонов премиум класса.

Предстоящий турнир знаменует не только возвращение лучших теннисистов мира в Париж, но и увеличение числа болельщиков. Чтобы отпраздновать долгожданное возвращение фанатов на трибуны и поприветствовать любителей тенниса на корте, OPPO запускает новую кампанию Play With Heart.

Стартуя на турнире «Ролан Гаррос», OPPO приглашает всех неравнодушных фанатов тенниса поделиться своей страстью к этому виду спорта снимками в социальных сетях. Кампания охватит инфлюенсеров и талантливых создателей контента по всему миру.

«Любовь к теннису идёт из души, поэтому мы хотим, чтобы самые ярые поклонники тенниса на планете продемонстрировали свою страсть к игре», — сказал Грегор Алмасси, директор по маркетингу компании OPPO. «2020 год был необычным и крайне разочаровывающим для всех, особенно для любителей тенниса, поэтому мы решили запустить кампанию Play With Heart. Мы хотим оживить страсть фанатов, которые в погоне за победой ценят неповторимую радость и азарт самых ярких моментов. А также подарить им новые впечатления от возобновления крупнейших турниров, таких как «Ролан Гаррос».

Вместе с кампанией Play With Heart, которая поддерживает любовь к теннису, несмотря на пандемию, ОРРО в ближайшее время запустит серию дополнительных активностей. Одна из них — «Стена Сердца» — включает возрождение дворовых кортов в Париже и Лондоне.

«Я рад продолжить сотрудничество с OPPO и я безумно благодарен за всю ту работу, которую они делают для развития тенниса», — сказал Гаэль Монфилс, 15-я ракетка мира и амбассадор бренда OPPO. «Я рад быть частью кампании Play With Heart, которая, как я верю, даст новому поколению теннисистов и болельщиков повод для радости в этом году».

Режим вождения Google Assistant доступен...
Режим вождения Google Assistant - это функция, которая помогает пользователям, находящимся на колесах, сл...
На презентации ZTE S30 представят секрет...
Сегодня появилась информация, что время презентации серии ZTE S30 компания также анонсирует еще один новы...
Обзор Seasonic FOCUS SGX-650. Бесшумный ...
Mini-ITX сборки ПК начали набирать все большую популярность за счет своего аккуратного внешнего вида и ос...
Oppo планирует выпустить собственные авт...
В последнее время ряд производителей смартфонов стремятся выйти в автомобильную промышленность. Теперь и ...
Realme 8 представят 24 марта...
Если верить инсайдерам, которые в последнее время достаточно активно сливают информацию о новых смартфона...
Motorola Moto G50 будет стоить €230...
Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Motorola Moto G50 с кодовым названием Ibiza будет стоить 2...
Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Due...
Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских смартфонов моделью Legion Phone Duel 2, которая выйдет в...
Представлен новый Apple iMac...
Как и ожидалось, сегодня компания Apple представила новый iMac, построенный на фирменной платформе M1. Но...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor