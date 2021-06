OPPO третий год подряд становится партнером чемпионата «Ролан Гаррос»

Компания OPPO празднует возвращение тенниса в Париж на 125-й турнир «Ролан Гаррос», стартовавшего 30-го мая. «Ролан Гаррос» гордится тем, что вот уже на протяжении трёх лет ОРРО является партнёром турнира, а также первым партнёром в категории смартфонов премиум класса.Предстоящий турнир знаменует не только возвращение лучших теннисистов мира в Париж, но и увеличение числа болельщиков. Чтобы отпраздновать долгожданное возвращение фанатов на трибуны и поприветствовать любителей тенниса на корте, OPPO запускает новую кампанию Play With Heart.Стартуя на турнире «Ролан Гаррос», OPPO приглашает всех неравнодушных фанатов тенниса поделиться своей страстью к этому виду спорта снимками в социальных сетях. Кампания охватит инфлюенсеров и талантливых создателей контента по всему миру.«Любовь к теннису идёт из души, поэтому мы хотим, чтобы самые ярые поклонники тенниса на планете продемонстрировали свою страсть к игре», — сказал Грегор Алмасси, директор по маркетингу компании OPPO. «2020 год был необычным и крайне разочаровывающим для всех, особенно для любителей тенниса, поэтому мы решили запустить кампанию Play With Heart. Мы хотим оживить страсть фанатов, которые в погоне за победой ценят неповторимую радость и азарт самых ярких моментов. А также подарить им новые впечатления от возобновления крупнейших турниров, таких как «Ролан Гаррос».Вместе с кампанией Play With Heart, которая поддерживает любовь к теннису, несмотря на пандемию, ОРРО в ближайшее время запустит серию дополнительных активностей. Одна из них — «Стена Сердца» — включает возрождение дворовых кортов в Париже и Лондоне.«Я рад продолжить сотрудничество с OPPO и я безумно благодарен за всю ту работу, которую они делают для развития тенниса», — сказал Гаэль Монфилс, 15-я ракетка мира и амбассадор бренда OPPO. «Я рад быть частью кампании Play With Heart, которая, как я верю, даст новому поколению теннисистов и болельщиков повод для радости в этом году».