Обзор Digma SafeDrive T-800 GPS. Многофункциональный радар-детектор

Видео обзор

Не секрет, что на городских дорогах существенно уменьшилось появление сотрудников дорожной полиции, однако это не говорит о том, что необходимо нарушать правила дорожного движения. Ведь их заменили различные камеры наблюдения с которыми договориться не получится. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию радар-детектор от компании Digma, который сумеет свести к нулю получение писем "счастья" со штрафами. Встречайте, перед вами модель T-800 со встроенным GPS-модулем. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Радар-детектор Digma SafeDrive T-800 GPS

Кабель питания CLA (+1 предохранитель)

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Липучка для установки на приборную панель автомобиля

USB-кабель

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией о радар-детекторе. В комплект поставки входят:

Особенности

Процессор: STM32F103

Экран: 1.81"/Oled/ 256 x 32 px

Диапазон K: 24050 - 24250 МГц

Диапазон Ka: 33400 - 36000 МГц

Диапазон Ku: 13400 - 13500 МГц

Диапазон X: 10475 - 10575 МГц

Детектор лазерного излучения

Приемник сигнала (радиоканал): супергетеродин

VCO

Отключение отдельных диапазонов

Обнаружение радаров типа: Стрелка/стационарные радары/мобильные радары/маломощные радары/камера контроля средней скорости/лазерные радары/камера контроля проезда по выделенной полосе

Определение координат: GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний

Защита от обнаружения VG-2

Отображение скорости автомобиля

Память настроек

Голосовое оповещение

Размеры: 74x108x30 мм

Вес: 124 г

Дизайн

Digma T-800 получил под свое распоряжение качественные материалы. Корпус устройства выполнен из высокопрочного пластика с матовым покрытием. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно. Компактные габариты устройства и небольшой вес позволяют установить радар-детектор в любое удобное для вас место, будь то на лобовое стекло автомобиля, при помощи крепления на присосках, либо на панель автомобиля, прикрепив устройство на специальную липучку, которая идет в комплекте.

На верхней гране девайса обосновались основные кнопки управления: MENU, MUTE, DIM, CITY. Здесь же спрятался динамик.

Чуть выше можно увидеть линзу сенсора лазерного приемника.

На фронтальной стороне устройства расположилась линза сенсора лазерного приемника и СВЧ-антенна радар-детектора. Выше находится слот для крепления скобы держателя.

На одной из боковых граней выведен miniUSB разъем для подключения к ПК.

На противоположной гране обосновался разъем для подачи питания и барабан вкл/выкл устройства, который также необходим для регулировки громкости.

На лицевой стороне радар-детектора находится дисплей для отображения всей необходимой информации: режима работы, типа камер, время, текущей скорости, расстояния до камеры и оповещение о подключении к GPS.

Функционал и настройка

Компания Digma сумела создать весьма интересный дизайн, который позволяет вписаться радар-детектору в интерьер любого автомобиля и не испортить общую картинку.Перед началом использования не забудьте посетить официальный сайт производителя и скачать обновление базы камер.

В настройке девайса сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Все предельно понятно и просто. После включения радар-детектора устройство произносит приятным женским голосом фразу "Пристегните ремень безопасности". После чего, в течении нескольких секунд, подключится к GPS, что означает о готовности работы.

Город 1

Если вы не хотите вникать в тонкости настроек, то для полноценного пользования вполне достаточно оставить заводские установки. Вам лишь останется выбрать необходимый режим из представленных: ГОРОД 1/2/3, трасса и Smart. Предлагаем рассмотреть каждый из режимов отдельно:

Город 2

В данном режиме устройство принимает только сигналы лазерных радаров и работает определение по сигнатурам. Прием К-диапазона работает только для радаров непрерывного излучения (CW).

Город 3

В данном режиме работает только прием лазерного радара и сигнатур.

Трасса

Работает только прием лазерного радара.

Smart

Данный режим необходимо включать только при вождении на скоростных трассах и шоссе. Устройство будет принимать сигналы во всех диапазонах, лазерных радаров, радаров "Стрелка". Будет работать определение по сигнатурам. В данном режиме чувствительность радар-детектора выставлен на максимальный уровень.

Данный режим идеально подойдет для неопытных пользователей. Устройство будет автоматически изменять режим работы (Трасса/Город1/Город2) в зависимости от измеренной с помощью GPS скорости.

Опытным пользователям понравится возможность настроить под свои предпочтения все необходимые функции. Вы можете задать максимальную скорость ограничения, убрать некоторые камеры из оповещения, либо вовсе сделать так, чтобы двигаясь, к примеру со скоростью не выше 60 км/ч, радар-детектор не выдавал никаких оповещений. Это позволяет не отвлекаться на частые срабатывания устройства, особенно если вы проживаете в крупных городах, где огромное количество камер дорожного наблюдения.

Для того, чтобы попасть в меню настроек девайса необходимо нажать на кнопку MENU. Для переключения между вкладками необходимо коротко нажимать на ту же кнопку. Для увеличения/уменьшения, вкл/выкл камер необходимо использовать кнопки DIM и CITY. Для завершения и сохранения настроек необходимо также нажать и удерживать кнопку MENU.

Кроме того, следует отметить, что OLED дисплей позволяет показывать всю информацию о настраиваемых пунктах. В выборе настроек вы точно не ошибетесь.

Отдельное внимание следует уделить пользовательским точкам, которые можно устанавливать при помощи кнопки MENU. Для этого необходимо нажать и удерживать ее при проезде через желаемую к добавлению точку. Дается возможность задать до 100 точек. Это очень удобная функция, которая позволяет, к примеру, установить места, где чаще всего вы можете наблюдать появление сотрудников дорожной полиции. Устройство заранее будет предупреждать вас о приближении к очередной пользовательской точке. Следует отметить, что данная функция работает только при активном GPS-сигнале. Они будут определяться во всех режимах устройства.

Если же вам необходимо удалить ту или иную пользовательскую точку, при проезде через ранее сохраненную точку необходимо нажать и удерживать кнопку MENU, либо сделать это можно через меню настроек устройства.

Благодаря голосовым подсказкам вам не придется отвлекаться на экран устройства, чтобы увидеть информацию о типе камере к которой вы приближаетесь. Кроме того, вы можете самостоятельно отрегулировать громкость оповещений при помощи соответствующей кнопки управления, либо просто воспользоваться функцией автоприглушения звука.

Особенно понравилось информативное меню с отображением полной информации о камере. В случае с АВТОДОРИЯ вы вовсе получаете среднее значение вашей скорости на том или ином участке, что позволяет вам предотвратить нарушение.

Тестирование

Другими словами, разработчикам следует поставить большой плюс за удобное и интуитивно понятное меню настроек, которое позволяет быстро разобраться во всех тонкостях работы радар-детектора.Digma SafeDrive T-800 GPS тестировался в Казани, где на сегодняшний день на улицах города можно встретить практически все виды камер и их огромное количество. Устройство показало отличные результаты в работе и своевременно предупреждало о приближении к той или иной камере. Порадовало то, что ложные срабатывания сведены к минимуму, что является большим плюсом.

Точность радар-детектора на определение точек АВТОДОРИИ приближена к идеалу. Отклонения не превышают отметку приблизительно в 30 метров.

Стрелка

Стационарные радары

Мобильные радары

Маломощные радары

Камера контроля средней скорости

Лазерные радары

Камера контроля проезда по выделенной полосе

Итоги

Устройство определяет практически все современные типы полицейских радаров. Среди них следующие:Стрелка-СТ, стрелка-плюс, стрелка-МАвтоураган, Арена, Кардан, Крис, Одиссей, Рапира, Vocord и др.Арена, Беркут, Бинар, Визир, Искра, Крис, ЛИСД, Оскон, Радис, Сокол и др.Арена, Кардан, Кречет, Крис, Сокол, Робот, MESTA и др.Автодория и др.ЛИСД, Амата, Полискан и др.Кардан, Крис, Рапира-1Подведем итоги по Digma SafeDrive T-800 GPS. Перед нами флагманская модель радар-детектора которая полностью оправдывает свою стоимость. За все время пользования устройство ни разу не подвело нас и своевременно оповещало о полицейских радарах. Удобный в обращении и настройке Digma SafeDrive T-800 GPS сумеет понравится даже самым капризным пользователям, а благодаря голосовому помощнику и информативному дисплею вы будете в курсе всех событий. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, функционал, определение всех популярных камер контроля скорости, GPS и простота в пользовании. Что касается минусов, в глаза нам ничего не бросилось. Digma SafeDrive T-800 GPS может стать незаменимым помощником любому автовладельцу.