Обзор Fujifilm Instax Share SP-3. Принтер для настоящих ценителей

2019-05-24, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Fujifilm Instax Share SP-3; [216]
Согласитесь, технологии развиваются невероятными темпами и вместе с ними совершенствуются и различные устройства. Однако иногда на прилавках магазинов можно увидеть решения, которые взяли технологии прошлого поколения и воплотили их для современных пользователей. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию прямое тому доказательство. Встречайте, перед вами компактный принтер с 3-цветной печатью от Fujifilm, модель Instax Share SP-3, который придется по душе пользователям, которые ищут для себя универсальный принтер для печати фотографий через смартфон в любом удобном месте. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:
  • Принтер Fujifilm Instax Share SP-3
  • Аккумулятор
  • Картридж для распечатки фотографий
  • Кабель для питания
  • Специальный крепеж
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип печати: цветная
  • Технология печати: термопечать
  • Размещение: портативный
  • Максимальный формат: меньше A6
  • Максимальный размер отпечатка: 62 × 62 мм
  • Печать фотографий
  • Количество цветов: 3
  • Печать без полей
  • Максимальное разрешение для ч/б печати: 318x318 dpi
  • Максимальное разрешение для цветной печати: 318x318 dpi
  • Ресурс цветного картриджа/тонера: 10 страниц
  • Ресурс ч/б картриджа/тонера: 10 страниц
  • Тип картриджа/тонера: фотобумага для моментальных снимков FUJIFILM instax SQUARE
  • Wi-Fi
  • Поддержка AirPrint
  • Поддержка ОС: iOS, Android
  • Габариты (ШхВхГ): 116x131x44 мм
  • Вес: 0.31 кг

Внешний вид

Дизайн устройства придется по душе всем, даже самым капризным покупателям. Перед нами компактный, переносной принтер, позволяющий распечатывать фотографии в любом удобном месте. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из пластика.

На верхней части устройства находится открывающаяся крышка, которая защищает картридж. Один картридж рассчитан на 10 фотографий.

На тыльной стороне принтера можно увидеть защищенный отсек под аккумулятор. Порадовало то, что аккумулятор съемный и, в случае необходимости, его всегда можно заменить.

На противоположной стороне расположились светодиодные индикаторы состояния работы и прорезь для печати фотографий.

По краям разместили две функциональные кнопки: вкл/выкл устройства и REPRINT.

Разъем для зарядки также разместился на одном из закругленных углов устройства. Время зарядки составляет 180 минут, чего хватает приблизительно для распечатки около 160 фотографий.

Если говорить в целом о данном принтере, следует отметить, что устройство можно легко переносить с собой в рюкзаке или сумке. Внешне девайс чем-то напоминает старый добрый CD-плеер. Дизайн устройства, как нам кажется, понравится многим. Здесь нет ничего лишнего. Вся настройка и запуск печати осуществляется при помощи специального программного обеспечения на вашем смартфоне.

Программное обеспечение

Для печати необходимо закачать на свой смартфон приложение instax Share. Поддерживаются ОС Android и iOS. Понравилось то, что разобраться в настройке и работе приложения можно интуитивно.

После запуска приложения вам необходимо подключиться к принтеру при помощи беспроводного подключения Wi-Fi, после чего вам будут доступны все необходимые функции. Используется простой пароль 1111, который, при необходимости можно заменить.

Приложение позволяет распечатывать фотографии не только сделанные с вашего устройства, но и подключиться к вашим социальным сетям Instagram, Facebook, либо использовать облачные сервисы.

Перед тем, как распечатать фотографию вам дается возможность выполнить все необходимые настройки. Пользователям дается возможность подровнять границы фотографий, выставить цветовые параметры и многое другое. Кроме того, в одном кадре вы можете использовать отрезки сразу из нескольких фотографий, тем самым сделать снимки куда эффектнее. После чего необходимо нажать лишь на «Печать» и дождаться фотографию. Все легко и просто, разобраться смогут даже самые неопытные пользователи.

Итоги

Подведем итоги по Fujifilm Instax Share SP-3. Перед нами компактный принтер, который сумеет напомнить вам о старых добрых временах, когда было модно использовать фотоаппараты с подобной печатью. Однако выполнено все в современном формате. Вы получаете под свое управление отличную возможность дарить своим знакомым замечательные фотографии, которые будут создаваться практически мгновенно. Среди плюсов следует отметить следующее: строгий дизайн, быстрая печать фотографий, функциональное ПО и многое другое. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

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