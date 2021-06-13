Обзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеров

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Hiper. Встречайте, перед вами динамический микрофон с кардиодной направленностью - Broadcast Solo (H-M001). Устройство сумеет привлечь внимание покупателей не только ценой, но и стильным дизайном, наличием в комплекте треноги и отличной работой. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Понравится то, что комплект поставки включает в себя лишь все необходимое: сам микрофон, настольный штатив, кабель USB A – USB B и документация.

HIPER Broadcast Solo обзор

Внешний вид

Компактные габариты, металлически корпус и небольшой вес устройства, сумеют привлечь внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Стильный дизайн позволяет вписаться микрофону в интерьер любой рабочей зоны.

Защитная металлическая решетка самого микрофона размещена практически по всей верхней части устройства.

Спереди выведен регулятор уровня громкости микрофона. Над ней индикатор состояния работы, который горит синим цветом.

Снизу находится разъем USB A для подключения микрофона к ПК. Здесь же можно увидеть резьбу, позволяющая разместить устройство на штатив. Длины кабеля для подключения более чем достаточно, чтобы установить микрофон в любое удобное для вас место.

Сам штатив получил компактные габариты. Благодаря специальным металлическим ножкам, микрофон будет надежно стоять на поверхности рабочего стола.

Здесь же предусмотрен регулятор угла наклона с фиксирующим механизмом.

Функционал и возможности

Начнем с того, что данный микрофон является отличным помощником для начинающих стримеров. За невысокую стоимость вы получаете отличное устройство с хорошей начинкой, позволяющая передавать ваш голос зрителям и собеседникам на высоком уровне без всяких шумов.

Благодаря кардиоидной направленности, микрофон получил возможность усиливать звук голоса говорящего и минимизировать попадание внешних шумов. На выходе мы получает соотношение сигнал-шум в 78 дБ, а чувствительность равна -32 дБ (+/- 2 Дб). Поддерживаемый частотный диапазон равен от 20 Гц до 20000 Гц. Работу микрофона вы сможете прослушать в видео обзоре.

Итоги

Характеристики

Тип : динамический

Назначение: для компьютера, для стриминга

Конструкция: настольный

Диаграмма направленности: кардиоидная

Чувствительность:-32 дБ

Мин. Частота: 20 Гц

Макс. Частота: 20000 Гц

Импеданс: 150 Ом

Отношение сигнал/шум: 78 дБ

Питание: по USB

Разъем: USB

Материал корпуса: металл

Длина кабеля:1.5 м

Понравилось то, что разобраться в работе и настройке микрофона сумеют даже самые неопытные пользователи. Для подключения был использован интерфейс USB, который не требует установки дополнительных драйверов и ПО. Все, что необходимо для работы – это просто подключить кабель USB в свободный порт на Вашем ПК.Подводя итоги по HIPER Broadcast Solo, следует отметить, что перед нами отличный микрофон для начинающих стримеров, которые еще не готовы потратить большую сумму денег для улучшения своего рабочего места. Устройство показало отличные результаты в работе и полностью оправдало свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, простота в работе, компактные габариты, отличная начинка и доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.