Обзор HIPER Broadcast Solo (H-M001). Недорогой микрофон для стримеров

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Hiper. Встречайте, перед вами динамический микрофон с кардиодной направленностью - Broadcast Solo (H-M001). Устройство сумеет привлечь внимание покупателей не только ценой, но и стильным дизайном, наличием в комплекте треноги и отличной работой. Давайте детальней изучим данную новинку.

HIPER Broadcast Solo

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Понравится то, что комплект поставки включает в себя лишь все необходимое: сам микрофон, настольный штатив, кабель USB A – USB B и документация.

HIPER Broadcast Solo

HIPER Broadcast Solo обзор

Внешний вид

Компактные габариты, металлически корпус и небольшой вес устройства, сумеют привлечь внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Стильный дизайн позволяет вписаться микрофону в интерьер любой рабочей зоны.

HIPER Broadcast Solo

Защитная металлическая решетка самого микрофона размещена практически по всей верхней части устройства.

HIPER Broadcast Solo

Спереди выведен регулятор уровня громкости микрофона. Над ней индикатор состояния работы, который горит синим цветом.

HIPER Broadcast Solo

Снизу находится разъем USB A для подключения микрофона к ПК. Здесь же можно увидеть резьбу, позволяющая разместить устройство на штатив. Длины кабеля для подключения более чем достаточно, чтобы установить микрофон в любое удобное для вас место.

HIPER Broadcast Solo

Сам штатив получил компактные габариты. Благодаря специальным металлическим ножкам, микрофон будет надежно стоять на поверхности рабочего стола.

HIPER Broadcast Solo

Здесь же предусмотрен регулятор угла наклона с фиксирующим механизмом.

HIPER Broadcast Solo

Функционал и возможности

Начнем с того, что данный микрофон является отличным помощником для начинающих стримеров. За невысокую стоимость вы получаете отличное устройство с хорошей начинкой, позволяющая передавать ваш голос зрителям и собеседникам на высоком уровне без всяких шумов.

HIPER Broadcast Solo

Благодаря кардиоидной направленности, микрофон получил возможность усиливать звук голоса говорящего и минимизировать попадание внешних шумов. На выходе мы получает соотношение сигнал-шум в 78 дБ, а чувствительность равна -32 дБ (+/- 2 Дб). Поддерживаемый частотный диапазон равен от 20 Гц до 20000 Гц. Работу микрофона вы сможете прослушать в видео обзоре.

HIPER Broadcast Solo

Понравилось то, что разобраться в работе и настройке микрофона сумеют даже самые неопытные пользователи. Для подключения был использован интерфейс USB, который не требует установки дополнительных драйверов и ПО. Все, что необходимо для работы – это просто подключить кабель USB в свободный порт на Вашем ПК.

Итоги

Подводя итоги по HIPER Broadcast Solo, следует отметить, что перед нами отличный микрофон для начинающих стримеров, которые еще не готовы потратить большую сумму денег для улучшения своего рабочего места. Устройство показало отличные результаты в работе и полностью оправдало свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, простота в работе, компактные габариты, отличная начинка и доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип : динамический
  • Назначение: для компьютера, для стриминга
  • Конструкция: настольный
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Чувствительность:-32 дБ
  • Мин. Частота: 20 Гц
  • Макс. Частота: 20000 Гц
  • Импеданс: 150 Ом
  • Отношение сигнал/шум: 78 дБ
  • Питание: по USB
  • Разъем: USB
  • Материал корпуса: металл
  • Длина кабеля:1.5 м
Комментарии и отзывы HIPER Broadcast Solo (H-M001)
Обзор Philips Hue Bloom. Умный светильни...
Умное освещение Philips Hue от Signify одно из самых известных в своей категории, включает разные форматы...
Анонсирован Mini-ITX корпус с Mesh-панел...
Phanteks представила корпус Eclipse P200A. Корпус будет доступен в двух версиях: P200A Performance и P200...
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикоме...
В мае под брендом Mibro были анонсированы новые смарт часы Color, которые изначально должны были работать...
Nokia C20 Plus выйдет в конце июня...
Сегодня HMD Global официально подтвердила, что анонсирует новый смартфон под названием Nokia C20 Plus в 1...
Ratchet & Clank: Rift Apart обзор. Яркий...
На днях стартовал Ratchet & Clank: Rift Apart, новый эксклюзив для Sony PlayStation 5, раскрывающий возмо...
Продано три миллиона смартфонов Xiaomi M...
Компания Xiaomi объявила о том, что флагманские смартфоны Mi 11 разошлись в количестве трех миллионов экз...
Появились рендеры смартфона OPPO K9 5G...
Компания OPPO подтвердила, что представит смартфон OPPO K9 5G 6 мая в Китае. В преддверии запуска смартфо...
Представлен твердотельный накопитель Gig...
Компания Gigabyte представила твердотельный накопитель M30 в формате M.2-2280. Новинка использует интерфе...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor