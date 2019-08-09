Обзор HP DeskJet Ink Advantage 3788. Компактный принтер с Wi-Fi за небольшие деньги

2019-08-09, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - HP DeskJet Ink Advantage 3788; [199]
Как бы стремительно не развивались облачные системы с электронными документами, необходимость в печати файлов или фотографий никуда не пропадает. К нам на тест приехал компактный МФУ принтер HP DeskJet Ink Advantage 3788 с поддержкой Wi-Fi и качественной цветной печати. Мы выяснили все его преимущества, а также недостатки.

Комплектация

HP DeskJet Ink Advantage 3788 поставляется в красочной картонной коробке. В комплект поставки входит только все самое необходимое: сам принтер, картриджи с черно-белой и цветной краской, кабель питания, USB провод для подключения к компьютеру, диск с драйверами и различная документация.

Внешний вид

Модель выполнена в ярком и привлекательном дизайне с округленными линиями, благодаря которым он будет выглядеть уместно в любом интерьере. Весь корпус целиком сделан из пластика, что позволило снизить весь до 2.33 кг. Всего в продаже доступны три расцветки: бирюзовый, светло-серый или как у нас белый с красным верхом.

В модели предусмотрен черно-белый дисплей, на котором отображается вся информация о текущем состоянии системы. Управление же осуществляется с помощью восьми клавиш.

Забор бумаги размером до А4 происходит с верхнего лотка, способный удерживать максимум 60 листов. Итоговый распечатанный документ оказывается на нижней панели, на котором может поместиться до 25 листов.

Доступ к картриджам осуществляется через откидывающуюся крышку. При необходимости их легко заменить, и с этой задачей справится абсолютно каждый.

На задней части принтера находится разъем для питания, а также вход для подключения к ПК.

Функциональность

HP DeskJet Ink Advantage 3788 относится к струйным принтерам, где печать осуществляется с помощью специальных сопел, в которые краска поступает через картриджи, хранящие краску. По сравнению с лазерным принтером, такой вариант более медленный и в нашем варианте скорость составляет 19 черно-белых листов А4 в минуту или 15 цветных листов А4 в минуту.

Большим преимуществом HP DeskJet Ink Advantage 3788 является возможность печати цветных фотографий. Она производится с помощью 4 цветов и максимальным допустимым разрешением является 4800x1200 точек на дюйм. Для покупки доступна фотобумага формата А5 и А4.

На первый взгляд, может показаться, что в HP DeskJet Ink Advantage 3788 не имеет сканера, но на самом деле он здесь есть. С помощью него можно сканировать и копировать документы с разрешением 600x600 точек на дюйм. При черно-белой печати скорость копирования составляет 4 страницы в минуту, а при цветной 2.5 страницы в минуту. Максимальное количество копий за цикл равна 9 страницам.

Подключение

У HP DeskJet Ink Advantage 3788 есть целых четыре варианта подключения. В первом случае принтер можно по-стандартному подключить через USB провод к ПК. В таком случае будет достигаться максимальная скорость печати.

Второе это подключиться к ПК через Wi-Fi. Для этого надо нажать клавишу «Info» и следуя инструкции провести регистрацию принтера в Веб-службах. После этого станет можно будет через ноутбук подключаться к точке доступа принтера и по Wi-Fi распечатывать документы.
Также после регистрации принтеру присваивается его личная почта. На нее можно отправлять документы весом до 10 Мбайт и объемом до 10 страниц.
HP позаботился и о создании удобного мобильного приложения для iOS и Android устройств, получившее название «HP Smart». Через него можно отправлять документы на печать из фотогалереи, своих соц сетей и облачных сервисов. Также здесь можно сканировать документы через камеру смартфона и проводить настройку принтера.

Итоги

HP сделала отличный МФУ принтер для домашнего использования со всем необходимым функционалом. Он распечатывать документы и фотографии высокого качества по низкой себестоимости, а также сканировать файлы. Если вам приходится печатать пару раз в неделю и вы хотите иметь возможность распечатывать документы через Wi-Fi и смарфтон, то это вам стоит приглядеться к данной модели.

Комментарии и отзывы HP DeskJet Ink Advantage 3788
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