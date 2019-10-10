Обзор МФУ HP Smart Tank 615. Продвинутые технологии в печати

Технологии не стоят на месте и те функции и возможности, которые лет пять назад казались нам нереальными, сейчас являются совершенно обычными преимуществами определённых устройств. Когда-то, к примеру, мы относились к принтерам как к совершенно обычным устройствам без каких-либо уникальных возможностей, а сейчас это настолько умный гаджет, что даже страшно представить. К примеру, компания HP представила линейку новых МФУ под названием, которая состоит из четырёх моделей и может похвастаться громадным набором очень полезных особенностей. Сегодня мы поговорим о них более подробно.

Готов работать из коробки

Кроме того, что не менее важно, абсолютно все новинки печатают в очень высоком качестве. Конечно, при печати чёрно-белых текстовых документов это заметить тяжело, но достаточно напечатать фотографию из какого-то красивого места и всё сразу становится понятно. Этот принтер не только начинён по последнему слову техники, но и справляется со своими прямыми обязанностями на пять с плюсом. А теперь давайте изучим новинки и выберем ту модель, которая будет вам наиболее оптимальной в повседневной жизни или рабочих задачах. Поверьте, этот процесс принесёт вам уйму удовольствия.Большим преимуществом принтеров линейки HP Smart Tank можно назвать длительную печать сразу после того, как вы достали устройство из коробки. Производитель сообщает, что краски, которая уже залита в резервуары прямо с завода, хватит на 18 тысяч чёрно-белых страниц или 8 тысяч цветных. Этого предостаточно, чтобы пользователь в течение довольно длительного времени не думал о заправке принтера, ведь прямо после покупки у вас в запасе просто громадный объём документов для печати. Преимущество действительно заметное, особенно если посмотреть на цифры и оценить ситуацию.

Допустим, вы покупаете принтер для дома и планируете печатать на нём рефераты, какие-то шпаргалки, документы по работе и всё в таком духе. В среднем у обычного пользователя на бытовые задачи уходит в месяц около 100-200 страниц, но мы для наглядности возьмём именно максимальный порог. Это, фактически, пачка бумаги в месяц — довольно приличный объём, который мало кто из наших читателей сможет использовать даже за несколько месяцев. Теперь берём в руки калькулятор и начинаем читать — если в месяц мы печатаем по 200 страниц, то запаса краски прямо из коробки нам хватит на 90 месяцев.

Делим на количество месяцев в году и получается, что при покупке принтера серии HP Smart Tank вы получаете краски на семь с половиной лет вперёд. Только представьте себе — в течение столь длительного периода вы не будете заправлять свой принтер или переживать о том, что скоро закончится краска и нужно будет идти в магазин за новыми чернилами или ещё какими-то расходными материалам. А ведь мы считали расход исходя из 200 страниц в месяц, тогда как обычный пользователь в домашних условиях печатает гораздо меньше. Значит и краски хватит на более длительный период времени, что очень и очень приятно. Конечно, «заправлять» модели линейки HP Smart Tank совсем не сложно, мы об этом поговорим чуть-чуть позже, но бонус в виде восьми лет без дозаправки всё равно радует.

Естественно, принтеры HP Smart Tank покупают не только для дома, но и для офисных задач, где объёмы печати гораздо выше и сами документы отличаются. Если дома вы печатаете рефераты шрифтом 14, то в офисах для экономии бумаги могут использовать 11 шрифт или даже 9, а от этого повышается плотность печати и, соответственно, расход чернил тоже увеличивается. Да и не будем забывать про крупные картинки, разнообразные слайды и графики, которые часто используют в современных презентациях — они требуют цветную печать, больше чернил и всё в таком духе. В условиях офиса запас чернил расходуется быстрее, но, благо, проблем с заправкой у вас не возникнет.

Какую модель выбрать

Кроме того, давайте не будем забывать, что при столь приличном запасе печати на одном резервуаре принтер обеспечивает нас довольно дешёвой печатью. Это тоже довольно просто посчитать — берём стоимость одного резервуара чёрной краски, делим цену на количество напечатанных страниц, то есть на 18 тысяч, и получаем цену за один лист. Конечно, цена бумаги здесь не учитывается. Поверьте — при таком объёме печати на одной полной заправке конкурентов у HP Smart Tank просто нет, ведь это очень доступная печать, которая идеально подходит как для дома, где объёмы небольшие, так и для офисных реалий. Особенно экономия будет заметна именно при работе в офисе с большим потоком документации — там стоимость за одну страницу моментально порадует обладателя новинки.На текущий момент линейка принтеров HP Smart Tank состоит из четырёх моделей. Возможно, в будущем модельный ряд будут пополнять и мы, естественно, расскажем о последующих новинка. А сейчас давайте взглянем на уже представленные модели и посмотрим, чем они отличаются, а также проанализируем, для каких целей стоит брать ту или иную модель.

Начнём с самой простой базовой модели HP Smart Tank 500. Это довольно стильное устройство, о дизайне мы поговорим немного позже, со всеми необходимыми для продуктивной работы функциями. Прямо из коробки вы получаете заправленные резервуары чёрной и цветных красок для печати 18 тысяч чёрно-белых или 8 тысяч цветных документов, плюс устройство может похвастаться не только печатью, но и сканированием, и копирование. То есть, это многофункциональное устройство, которое даже будучи базовой версией отлично справится со всеми поставленными задачами. За сканирование отвечает планшетный сканер формата А4, управление устройством довольно удобное, есть 1-дюймовый ЖК-дисплей для демонстрации важной информации.Собственно, модель HP Smart Tank 500 можно смело советовать для домашнего использования, а также для работы в небольшом или даже большом офисе. Дело в том, что хотя это самая доступная в линейке модель, в плане возможностей печати она ничем не уступает старшим собратьям, просто у принтера нет некоторых дополнительных функций. Они крайне приятные, но если вам нужен просто принтер без дополнительных преимуществ, то это — наиболее оптимальный вариант.

Следующей моделью в линейке является HP Smart Tank 515 и данный принтер отличается, как я уже сказал, от базовой 500-й дополнительными удобными преимуществами. У этого устройства такой же запас печати чёрно-белых и цветных документов (18 тысяч и 8 тысяч соответственно), такой же экран на один дюйм и есть функции печати, сканирования и копирования. Также принтер поддерживает приложение HP Smart — можно удалённо печатать документы, сканировать их и печатать, использовать устройство без компьютера и так далее. Помимо этого, HP Smart Tank 515 оборудован модулем Wi-Fi на два диапазона (2,4 ГГц и 5,0 ГГц), модулем беспроводной связи Bluetooth LE, портом USB и технологией Wi-Fi Direct.Данная модель тоже идеально подходит для дома или офиса — печать достаточно доступная, качество высокое. Но, в сравнении с HP Smart Tank 500, здесь есть весьма классная функция управления со смартфона и это действительно заметный плюс, ведь иногда распечатать контент со смартфона гораздо проще и удобнее. Если вам кажется, что эта функция действительно необходима и она сделает вашу жизнь проще, то стоит присмотреться именно к модели HP Smart Tank 515. Хотя, повторюсь, от базовой она отличается только этим — в плане печати они равны.

Третьей моделью в линейке является HP Smart Tank 530. Это более продвинутое устройство, которое оборудовали большим монохромным сенсорным дисплеем диагональю 2,2 дюйма, который позволяет более оперативно вносить настройки и запускать печать документов. Это довольно важное преимущество для тех, кто печатает много и нуждается в большом экране. Также HP Smart Tank 530 оборудован автоподатчиком на 35 страниц, что тоже весьма приятно, если вам нужно поставить на печать реферат и заниматься своими делами, к примеру. Во всём остальном модель полностью повторяет параметры HP Smart Tank 515 — то же количество документов на одном заполненном резервуаре (18 тысяч чёрно-белых или 8 тысяч цветных документов), тот же набор функций (печать, сканирование, копирование), то же фирменное приложение для работы со смартфона.Принтер HP Smart Tank 530 является идеальным устройством для небольшого офиса — в домашних условиях, конечно, он тоже себя отлично проявит, но всё же автоподатчик страниц больше подходит для использования в условиях офиса. При больших объёмах печати данный бонус вместе с большим сенсорным экраном сделают устройство наиболее оптимальным выбором на предприятиях, в студиях или компаниях.

Самой продвинутой моделью в серии на текущий момент является HP Smart Tank 615. Главная особенность данного принтера заключается в наличии функции факса — у всех предыдущих моделей её нет. По всем остальным параметрам HP Smart Tank 615 ничем от «собратьев» не отличается — есть все необходимые функции, доступная стоимость печати, приличный запас краски на много лет вперёд прямо из коробки, стильный дизайн корпуса, поддержка фирменного мобильного приложения, модули беспроводной связи и так далее. Фактически, разработчики просто доработали модель HP Smart Tank 530, добавив в неё факс для тех пользователей, которым в рабочих задачах это необходимо.Исходя из этого можно заявить, что HP Smart Tank 615 является шикарным вариантом для работы в офисе. Да, в домашних условиях, если вы получаете факс и пользуетесь им в повседневной жизни, это тоже достойная и весьма эффективная модель, но всё же есть мнение, что топовую модель создавали с прицелом именно на офис.

Мобильное приложение

Подведём небольшой промежуточный итог. Базовая модель HP Smart Tank 500 идеально подходит для дома — у неё отличное качество печати, приличный запас краски на годы вперёд и классный дизайн. У HP Smart Tank 515 модели тот же набор бонусов, только ещё есть важная функция работы с мобильным приложением — это тоже идеальный вариант для дома и небольшого офиса. Вариант HP Smart Tank 530 уже больше «заточен» под офис, но всё ещё отлично впишется в вашей гостиной, а HP Smart Tank 615 мы советуем брать для продуктивной работы в офисной среде.Вся линейка принтеров HP Smart Tank, за исключением модели HP Smart Tank 500, поддерживает работу с фирменным мобильным приложением HP Smart. Данное приложение можно установить на устройства под управлением операционной системы iOS и Android, так что буквально любой современный смартфон позволит вам вдоволь насладиться удобной работой с принтером посредством использования мобильного устройства. Перед началом работы нам нужно загрузить само приложение на смартфон через фирменные магазины App Store и Google Play соответственно, после чего провести быструю настройку.

Найти приложение можно через поиск или по ссылки с официального сайта компании HP, это не составит вам большого труда.После короткой и весьма понятной настройки принтера и приложения можно начинать работу и наслаждаться современными технологиями. К примеру, вы можете распечатать абсолютно любой графический контент (документы, слайды, фотографии, картинки и так далее) по одному нажатию на кнопку Print. Достаточно выбрать нужную вам фотографию или, к примеру, реферат, нажать на кнопку печати и принтер начнёт свою работу. Процесс максимально удобен и вы можете печатать на принтере буквально из любой точки мира — для этого достаточно иметь подключение к интернету. И это действительно очень удобно, ведь смартфон у вас всегда под рукой.

Достаточно часто случаются ситуации, когда под рукой нет компьютера или ноутбука, а документ распечатать нужно. Без приложения HP Smart вы никак не сможете это реализовать, а вот с установленным приложением это отнимает буквально пару секунд. Например, вам скинули документы на почту, вы открыты их с телефона, скачали в память устройства, потом запустили печать через приложение. Даже если у вас всегда есть под рукой компьютер — его не нужно будет включать ради печати пары страниц или хоть целого реферата. А ведь приложение позволяет не только печатать уже готовый контент, но и сканировать документы.У приложения HP Smart есть отличная функция сканирования, которая позволяет получать пригодный для печати контент без каких-либо трудностей. Достаточно открыть приложение, запустить нужную функцию и навести камеру смартфона на документ или другой тип контента, который вам нужно просканировать. Далее, приложение сделает свое дело, вы получите файл и дальше уже можно делать с ним то, что вам необходимо — отправить другу или распечатать на принтере. Конечно, принтер тоже оборудован функцией сканера, но иногда быстрее и удобнее воспользоваться приложением со смартфона. Особенно стоит пользоваться функцией, если у вас хорошая камера в смартфоне — тогда качество сканирования просто замечательное.

Дизайн корпуса

Кроме того, стоит отметить, что прямо из приложения вы можете управлять настройками своего принтера, а в некоторых регионах даже заказывать расходные материалы для своего устройства. И, естественно, в любой момент вы можете в удобной форме получить техническую поддержку прямо со смартфона, что иногда даже удобнее, чем с ноутбука или компьютера.Категорически рекомендуем использовать приложение вместе с новыми принтерами (которые оборудованы поддержкой HP Smart), ведь это делает жизнь проще, а печать документов — комфортнее и быстрее.Внешний вид принтера это, конечно, последнее, на что обращает внимание пользователь при покупке, но и над этим сотрудники HP потрудились на славу. Во-первых, устройство выполнено в тёмно- и светло-базальтовом цвете (тёмно-серый и светло-серый) без излишних декоративных «украшательств». Благодаря этому принтер довольно органично вписывается как в домашний интерьер, так и в офисную обстановку какой-то серьёзной крупной корпорации. Да и будем честными — данная палитра просто красиво смотрится, тут уж не поспоришь.

Удобная подзаправка

Во-вторых, продукт не только стильно выглядит, но и выделяется практичным дизайном корпуса. Дело в том, что в линейке HP Smart Tank производитель использует новый формат резервуаров с индикатором на внешней стороне корпуса. То есть, вы можете самостоятельно и без вскрытия корпуса посмотреть, сколько у вас осталось краски в том или ином отсеке — количество оставшейся краски отлично просматривается через прозрачную полосу на фронтальной панели каждого из резервуаров. Это очень удобно в повседневной жизни — посмотрел и сразу понимаешь, стоит ли заправлять устройство или ещё не стоит. Хотя, судя из предыдущих пунктов, ближайшие несколько лет смотреть на прозрачные полосы вам не придётся.Любой пользователь, который хотя бы раз в жизни сталкивался с заправкой стройного принтера, вспоминает это занятие с грустью на лице. Абсолютно любая попытка аккуратно заправить картридж или резервуар заканчивалась разлитой краской, пальцами с чёрными пятнами от чернила и общим беспорядком на рабочем столе. А представьте насколько тяжело сотрудникам офиса, которые должны заправлять своего печатающего «товарища» буквально раз в несколько недель? С принтерами HP Smart Tank такой беды нет и это, как по мне, громадное преимущество. Ведь принтер дарит вам комфорт, а это главное.

Находятся резервуары для чернил у принтера под пластиковой фронтальной панелью — сначала её нужно отцепить и тогда открывается доступ к заправке отсеков. В левой части корпуса находятся цветные чернила (три отдельных резервуара для синей, красной и жёлтой краски), а в правой — для чёрных чернил (один большой резервуар). В верхней части резервуара находится специальный коннектор, разработанный для вашего удобства и комфорта. Для дозаправки пользователю нужно лишь взять фирменную банку, снять крышку, после чего снять крышку с разъёма на резервуаре и установить банку с краской в отверстие. Далее ждём, пока резервуар наполнится и закрываем все крышки.

Итог

Процесс действительно очень удобен — вы не прольёте краску вокруг себя, не будете разочарованы брызгами или пятнами на руках, нет необходимости сгребать всё с рабочего стола для заправки резервуара. Буквально за минуту вы можете залить чернила в нужный резервуар, после чего спокойно закрыть крышку, поставить банку с краской на полку и забыть о ней до следующей необходимости. Как по мне, это просто шикарный бонус — струйные принтеры теперь не кажутся такими страшными, как раньше.Можно смело заявить, что новая линейка принтеров HP Smart Tank является лучшим выбором для подавляющего большинства пользователей. На то есть целый ряд причин, которые я только что описал. Во-первых, пользователь может самостоятельно выбрать модель, ведь все МФУ более-менее похожи и отличаются лишь определёнными преимуществами — вы сами можете решить, что из этого вам нужно, а чем вы пользоваться точно не станете. Во-вторых, у новинки очень низкая цена печати при довольно высоком качестве. Если посмотреть на рынок МФУ, то вы поймёте, что 18 тысяч чёрно-белых страниц с одного полного резервуара это очень достойно.В-третьих, печать цветных фотографий вовсе вызывает лишь восторг и уважение. Яркие фотографии смотрятся очень живо, контрастные картинки остаются контрастными с чётко различимыми деталями, а брошюры и прочую полиграфию можно печатать в высочайшем качестве прямо дома. Для этого нужно лишь приобрести качественную бумагу и можно забыть про походы в специальные конторы. В-четвёртых, у HP Smart Tank отличный современный дизайн в строгих тонах, который ещё и подкреплён практичными элементами вроде прозрачных полос на резервуарах.

Вы можете без дополнительного оборудования узнать уровень чернил и заправить тот или иной резервуар, если есть такая необходимость. Заправлять отсеки HP Smart Tank очень комфортно и вы точно не забрызгаете рабочий стол краской, что очень даже приятно. И, в-пятых, фирменное мобильное приложение выводит печать на принтере на какой-то совершенно новый уровень.