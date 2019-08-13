Обзор HP Tango X

2019-08-13, Автор - Ramil; Продукт - HP; [95]
HP Tango X — это компактный беспроводной струйный принтер, предназначенный для домашнего использования. Устройство рассчитано на работу преимущественно с мобильным приложением HP Smart для Android и iOS, а также с облачным хранилищем, в котором хранятся документы и фотографии.

Уникальность HP Tango X в том, что он умеет сканировать и копировать документы через фотографии с камеры мобильного телефона. К сожалению, хотя это и звучит очень здорово, но реализовано не слишком удачно: приложение HP Smart страдает неточным кадрированием, а копии получаются низкого качества.

Дизайн и функциональность

Дизайнеры и конструкторы HP Tango X явно делали упор на компактности, а не на изысканном внешнем виде, хотя он тоже вполне удался. Принтер можно обернуть во входящий в комплект чехол с тканой отделкой серого или синего цвета, и он становится похож на толстую книжку и нисколько не выделяется из домашнего интерьера. В сложенном положении его ширина чуть превышает 38 см, глубина составляет 25 см, а высота — менее 9 см. Если поднять верхнюю крышку, она же загрузочный лоток, то устройство занимает чуть больше места в глубину, порядка 28 см. Весит HP Tango X около 3,4 кг, так что его легко перенести с места на место.

У HP Tango X нет выходного лотка: при открытом чехле отпечатки выводятся из щели на передней панели и упираются в ограничитель на чехле, по совместительству выступающем в роли петли для откидывания этого самого чехла. У HP Tango X также нет ни дисплея, ни аппаратной панели управления, поэтому для работы с ним потребуется либо смартфон/планшет, либо компьютер с приложением HP Smart. При этом на верхней панели находятся заметные только при подсвечивании сенсорные кнопки, функция которых зависит от режима — это может быть, например, отмена задания на печать или распечатка тестовой страницы.

HP Tango X подключается к компьютеру только через беспроводную сеть Wi-Fi, у него нет никаких проводных портов, ни USB, ни Ethernet. Упор сделан на работу с облачным хранилищем, через которое осуществляется печать и распространение файлов. К примеру, одна из главных функций в приложении HP Smart — это "Печать фото из Facebook". Открыв раздел "Печать документов", можно выбрать PDF или другие документы, хранящиеся в облачном сервисе Google Drive или Dropbox. Более того, в приложении отсутствует доступ к папке локальных документов на самом смартфоне. А поскольку Android не поддерживает форматы документов Word, вам придётся устанавливать дополнительные приложения или преобразовывать файлы .doc и .docx в форматы Google Docs. В iOS встроена поддержка форматов Word, поэтому владельцы Iphone смогут распечатывать такие документы через HP Smart без каких-либо дополнительных манипуляций.

Но куда более интересна функция копирования и сканирования, хотя её реализация в HP Smart вызывает массу вопросов. Прежде всего, "копированием" и "сканированием" этот процесс можно назвать лишь условно, поскольку он выглядит так: вы делаете фото смартфоном или планшетом и отправляете его на печать или по почте как файл JPEG или PDF. Как несложно догадаться, качество "копирования" и "сканирования" в значительной степени зависит от качества камеры вашего смартфона, но свою лепту вносит и ПО принтера, о котором чуть позже.

Скорость печати

HP Tango X запускается весьма неспешно: после включения он проигрывает короткую мелодию и продувает сопла печатающих головок, на что уходит не менее 48 секунд. А поскольку у принтера нет дисплея, невозможно точно определить момент, когда он уже готов к работе. В других ситуациях на это уходило ещё больше времени: определение HP Tango X в приложении HP Smart на смартфоне под Android заняло 1 минуту 23 секунды, а десктопный Acrobat опознал принтер как устройство для вывода на печать файла PDF лишь через 2 минуты после включения.

Пять страниц текстового документа HP Tango X распечатал за 30,8 секунды, что на несколько секунд быстрее среднего показателя для компактных струйных принтеров. Он также не медлит и при печати графики: на шестистраничный полноцветный PDF у HP Tango X ушла 1 минута и 47 секунд. Глянцевая фотография формата A4 печаталась всего 2 минуты 38 секунд, что почти на две минуты быстрее среднего показателя.

Как и ожидалось, при печати со смартфона скорость заметно снижается. К примеру, на печать одной текстовой страницы с ПК уходит в среднем 8,4 секунды, а со смартфона на Android уже 11,3 секунды. При печати больших файлов разница становится ещё более очевидной: тот самый PDF, печать которого с ПК заняла 1 минуту и 47 секунд, со смартфона на Android печатался уже 4 минуты 33 секунды. Между тем, скорость печати глянцевых снимков размером 10 х 15 см оказалась сравнимой: 1 минута и 15 секунд с ПК и 1 минута 7 секунд с Android.

Скорость копирования и сканирования

Чтобы скопировать или "отсканировать" документ на HP Tango X, его нужно сфотографировать камерой смартфона или планшета. После обработки приложение HP Tango X отправит его на печать или предложит другие варианты (например, "расшарить" через облако). В HP Tango X отсканированный документ прикладывается к электронному письму как вложение в формате PDF или JPEG.

При использовании приложения на смартфоне под управлением Android весь этот процесс занимает гораздо больше времени, чем при работе с обычным МФУ с планшетным сканером. Как правило, на цветную копию страницы A4 у недорогих бытовых MФУ со струйным принтером уходит менее 20 секунд, а HP Tango X в связке со смартфоном справился с копированием такой страницы за 1 минуту 11 секунд. Интересно, что если использовать смартфон на iOS, то процесс ощутимо ускоряется: на такую цветную копию уходит чуть менее 1 минуты.

На чёрно-белую копию текстовой страницы у обычного струйного МФУ уходит около 15 секунд, у HP Tango X со смартфоном на Android — вдвое больше, 31 секунду. Связка с iPhone работает ещё медленнее, 43 секунды.

Качество печати

Качество печати HP Tango X во всех аспектах можно без каких-либо оговорок назвать высоким. Текстовые документы выглядят ярко, чётко и насыщенно. При печати со смартфона на Android можно заметить незначительную разницу: текст смотрится чуть бледнее и чуть менее чётким. Графика печатается очень ярко, с массой деталей, качество не зависит от источника, будь то ПК или смартфон. Фотографии радуют естественной цветопередачей и детальностью.

Заключение

Компактный беспроводной принтер HP Tango X адресован тем, чья жизнь тесно завязана на облачных сервисах и смартфоне, причём именно тем, кому нужен только принтер. Аппарат отличается высокой скоростью и отличным качеством печати, однако функции копирования и сканирования через мобильное приложение оставляют желать лучшего. Так что если для вас важно качество сканирования, лучше приобрести полноразмерное МФУ c планшетным сканером.

ДОСТОИНСТВА
  • Компактная конструкция, изящный дизайн
  • Высокое качество печати
  • Высокая скорость печати графики и фото
  • Скорость печати текстов выше средней
      • НЕДОСТАТКИ
    • Отсутствие планшетного сканера
    • Отсутствие собственной панели управления
    • Посредственное качество копирования и сканирования через приложение смартфона
    • Медленное копирование

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