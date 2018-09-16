Обзор HaoTian LC 30. Пылеводосос для промышленного преминения

Видео обзор

За последнее время выражение “Made in China” потеряло прежнюю негативную окраску, поскольку качество товаров китайского производства с каждым годом неуклонно растет. Оборудование из Китая – становятся отличной альтернативой европейскому. Удовлетворяя всем современным производственным требованиям и стандартам, китайские производители предлагают технику по справедливым ценам. Сегодня героем нашего обзора будет китайский пылеводосос бренда HaoTian модель LC 30, эффективно удаляющий сухие и влажные загрязнения в промышленных условиях. Пылесос комплектуется несколькими видами насадок для разных работ. Поставку и тестирование аппарата HaoTian осуществили при поддержке компании “ЛИР" (магазин уборочного оборудования) www.lir16.ru.

Внешний вид

Дизайн у HaoTian LC 30 строгий и практичный, что соответствует его применению в профессиональной сфере. Все конкурирующие модели имеют схожий дизайн не претендуя на усложненные формы. Оранжевый цвет крышки из пластика и серебристый корпус из нержавеющей стали оживляют его внешний вид.

Пылеводосос оснащен металлическим баком объемом 30 л для сбора влаги и пыли. Крышка бака закрывается пластиковыми застежками. Клавиша вкл/выкл имеет кожух для пыле-влаго защиты.

На корпусе предусмотрены колеса и ручка для переноса аппарата с места на место.

Комплектация

Поставляется пылесос в коробке из плотного картона. Комплект включает всасывающий шланг, удлинительную трубку S-образной формы, насадку с ворсом для уборки пыли, насадку для влажной уборки пола, круглую насадку с ворсом, щелевую насадку, тканевый фильтр и инструкцию. Haotian LC 30 имеет один двигатель с мощностью 1000 Вт.

Характеристики

Тип: Электрический

Питание, В-Гц : 220В ~ 50Гц

Вес, кг: 9

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Количество электродвигателей, шт: 1

Макс.мощность, Вт: 1000

Максимальная производительность, л/с: 48

Объем бака, л: 30

Преимущества

Поплавковый клапан для безопасного сбора жидкостей

Ударопрочный металлический корпус

Не смотря на то что пылесос с одной турбиной, мощность всасывания впечатляет

Тесты

Первым и самым простым испытанием для пылеводососа была чистка дивана в домашних условиях. Предварительно на обивку был нанесен моющий раствор, который собирался при помощи щелевой насадки. Обивка дивана была очищена и после воздействия пылеводососа она была практически сухой. Здесь аппарат показал себя отлично. По нашему мнению что данный аппарат для клинеров подойдет как альтернатива европейским моделям.

Вторым испытанием для него стала сборка биологических жидкостей с пола на производстве компании «Бионоватик». Хотелось бы отметить что европейский конкурент пылеводососа страдает частой заменой фильтров, которые быстро начинают портиться из - за размножения в нем микробов. Стандартный мешок имеет как свои плюсы в простоте мойки и сушки, так и минусы в плане попадания микробной массы в сам корпус двигателя. С данной задачей аппарат справился и после мойки и сушки мешка не было неприятных запахов, что не скажешь об одноразовых фильтрах которые экономически не выгодно менять постоянно.

В третий раз пылеводосос продемонстрировал свои возможности на Медикоинструментальном заводе. Основной проблемой уборки предприятия является разбрызгивание масла промышленным оборудованием при производстве деталей. Там ему пришлось убирать масляные лужи с пола в цехе. Качеством уборки сотрудники завода остались очень довольны.

И заключительным испытанием для него стала «Первая скоростная автомойка F1» http://xn--1-8sbah9agmpb1bs.xn--p1ai/. Одна из крупных автомоек Казани проходимостью 350-400 машин в день. Основной задачей пылеводососа стала чистка салона автомобиля.

Администратор автомойки F1 подчеркнул преимущество пылеводососа Haotian - мощность всасывания турбины. Однако его доверие не вызвали пластиковые застежки для крепления крышки к корпусу и колеса для перемещения пылеводососа. После чего нам пришлось заключить пари - испытание аппарата в течении двух недель в нещадящем круглосуточном режиме. Результаты будут освещены в следующем обзоре совместно с работниками «Первой скоростной автомойкой F1».