Обзор Kitchen Stories. Для начинающих поваров

2019-07-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Kitchen Stories; [38]
Я лично попробовал Kitchen Stories и сейчас могу с уверенностью заявить, что это лучшее приложение, которое только есть на рынке. Оно позволяет вам научиться готовить вкусные блюда без каких-то дополнительных источников, плюс совершенно не требует вложения реальных денег. Итак, давайте посмотрим, почему это приложение настолько интересное.

Меню блюда

Мне очень понравилась реализация данного приложения за то, что здесь расписаны абсолютно все моменты. Например, когда вы только открываете страницу блюда, вам сразу показывают оценку, количество оценок и лайков. Это, в большинстве ситуаций, является ярким примером того, что блюдо пользуется популярностью и оно вкусное. Далее, есть информация об авторе данного рецепта. Точнее, это не автор, а тот, кто добавил рецепт в приложение. Вы всегда можете нажать на автора и посмотреть другие блюда, которые он добавил. Дальше идут отзывы пользователей, которые уже приготовили данное блюдо и выложили свою фотографию — можно зайти и прочитать комментарии тех, кто уже прошел путь от прочтения рецепта до готового блюда. Там же можно посмотреть на фотографии и оценить, как другие пользователи сервируют стол или просто выкладывают еду на блюдо — это очень полезная информация.

Дальше есть пункт сложности — там автор рецепта указывает, насколько будет трудно приготовить то или иное блюдо. Стоит отметить, что низкая сложность идеальна для новичка, а вот средняя уже дается сложнее. Если у вас уже есть опыт в приготовлении блюд, то пробуйте и у вас все получится, если нет — потренируйтесь на низкой сложности. После этого идут часы с указанием времени на приготовление. Допустим, на простой салат уйдет минут 40, а на сложную пасту — 2 часа. Это дает вам возможность понять, сколько времени нужно уделить приготовлению. После этого есть пункты с ингредиентами и шагами по приготовлению. Это довольно удобно, ведь вам не нужно переходить в другие окна, чтобы понять, какие вам нужно предпринимать шаги. Могу с уверенностью заявить, что на текущий момент это лучший вариант реализации страницы блюда из всех, что я когда-либо видел. Очень информативно, просто и понятно.

Приготовление

Естественно, в приложении есть детальная инструкция по тому, как нужно готовить то или иное блюдо. Есть как текстовое сопровождение с описанием всех шагов, так и картинки, на которых более предметно указано, как резать мясо или овощи, например. Это полезно — только текста недостаточно, чтобы детально понять, как правильно делать салат или что-то еще. Все приготовление разделено на несколько шагов, что тоже крайне полезно, чтобы не путаться и не сбиваться в процессах. У некоторых блюд даже есть видео с советами, как правильно нарезать что-либо или как правильно разломить чеснок, к примеру. Есть даже видеоуроки по полному приготовлению блюда от начала и до конца, что для многих будет полезным бонусом. В плане процесса приготовления тоже вопросов нет — разработчики стараются, чтобы контент был понятен и доступен. Это не может не радовать, на самом деле.

Итог

Мне очень нравятся такие приложения за то, что они позволяют вам разобраться в довольно сложном деле — приготовлении пищи. Многие из нас готовят очень простые блюда, вроде гречки с сосисками, и даже не представляют, как можно выйти на уровень вкуснейших овощных салатов или пасты. И это приложение открывает вам дверь в высокую кулинарию — пробуйте, экспериментируйте, делайте все по шагам, смотрите видео и делитесь своими ощущениями с другими начинающими поварами. Это очень круто и очень увлекательно.

Комментарии и отзывы Kitchen Stories
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