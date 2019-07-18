Обзор Kitfort KT-1365. Лучший блендер для спортсменов

Сегодня мы тестируем очередной блендер KT-1365 от компании Kitfort, предназначенный для измельчения, смешивания коктейлей, взбивания, колки льда, приготовления смузи и протеиновых смесей. По большей части данный блендер приобретают спортсмены, для приготовления коктейлей из разных полезных фруктов и овощей за небольшую стоимость и за богатую комплектацию. Средняя стоимость составляет 2990 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Список актуальных предложений в российских магазинах собран в сводной таблице.Поставляется данный блендер в компактной коробке, оформленной в ярко-красные цвета. Комплект включает себя сам блендер, моторный блок, ножевой блок, инструкцию, гарантийный талон, крышки для двух стаканов и два стакана. Один на 500 мл, а другой на 700 мл.

Внешний вид

Корпус блендера выполнен из черного пластика и защищен по кругу стальной вставкой серебристого цвета.

Снизу расположились четыре резиновых ножки для хороший устойчивости при взбалтывании коктейля.

В комплекте идут две прозрачные чашки с объемом 500 мл и 700мл. Так же к ним прилагаются крышки с отверстиями для питья.

Бутылки можно будет взять с собой в дорогу или на тренировку.

Для правильной установки чаши в блендере есть специальные метки, силу применять необходимости нет.

На фронтальной стороне нанесен логотип производителя и выведены три кнопки режима работы блендера.

Тесты

В качестве теста на блендере Kitfort KT-1365 был приготовлен протеиновый коктейль компаний Herbalife.

Состоящий из воды объемом 500мл, четырех ложек спортивного коктейля, добавили так же по одной ложке овсяно-яблочного напитка и протеиновой смеси. Следующим шагом установили крышку с ножами.

Взбалтывали все это на максимальной скорости 15000 об/мин и шум при этом был чуть выше умеренного. Мощность блендера 1000 Вт.

На выходе получили вкусную однородную массу , которую с удовольствие выпили.

Итоги по Kitfort KT-1365

Kitfort KT-1365 отличный блендер для тех, кто при выборе блендера ставит приоритетом коктейлей, смузи и спортивных напитков. Красивый дизайн, переносные бутылки, непроливающие содержимое во время смешивания и транспортировки. Одной из важных особенностей является наличие двух бутылок в комплекте.