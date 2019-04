Обзор LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710. Мультитул для настоящих мужчин

Вы живете в частном доме? Вы часто выезжаете на природу и вынуждены брать с собой множество инструментов? Кажется, пришло время объединить все в одном устройстве и держать всё необходимое всегда под рукой. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710, получивший под свое управление стильный, современный дизайн и огромное количество возможностей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710

Нейлоновый чехол

Набор бит (9 двухсторонних)

Съемное кольцо для шнура

Съемная карманная клипса

Инструкция по эксплуатации

Приобрести мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710 можно в официальном магазине LEATHERMAN в России по выгодной цене в 16 610 рублей. Кроме того, следует отметить, что, если вы укажете промокод MEGAOBZOR в корзине, получите 15% скидку. Устройство поставляется в компактной упаковке из картона. Богатая комплектация сама говорит за себя. Внутри коробки находятся:

Особенности

Накладки рукояток из анодированного алюминиевого сплава 6061-T6

Количество функций: 19

Длина в сложенном состоянии: 10 см

Длина клинка: 7.37 см

Вес: 235 г

Гарантия: 25 лет

Инструменты

Нож прямой (сталь 154см)

Нож серрейторный (сталь 420 HC)

Пила

Пассатижи

Сменные кусачки

Острогубцы

Плоскогубцы

Напильник по дереву и металлу

Алмазный напильник

Ножницы

Консервный нож

Линейка (19 см)

Открывался для бутылок и банок

Режущий крюк

Отвертка со сменными битами (большие и малые)

Внешний вид и функционал

Если вам необходимо одно устройство, которое позволит получить под свое управление инструменты на все случаи жизни, то обязательно приобретите для себя мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710. Мультитул получил стильный дизайн и компактные габариты. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Порадовало то, что разработчики предварительно смазали все выдвижные элементы.

Накладки рукояток созданы из качественного анодированного алюминиевого сплава 6061-T6 и выполнены в армейской расцветке. Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям.

Для удобства транспортировки вы можете воспользоваться специальным нейлоновым чехлом, который легко можно закрепить на ремень, либо рюкзак. Мультитул всегда будет оставаться под рукой и не потеряется. Это очень удобно, особенно когда вы отправляетесь в очередной поход в лес, велопрогулку и т.д.

Для удобства пользования, в комплекте поставки есть еще и съемное кольцо для шнура, и съемная карманная клипса, которые можно использовать во время определенных работ. Для установки достаточно закрепить кольцо или клипсу в соответствующий разъем.

Чтобы снять необходимо нажать на удерживающий механизм, который находится на одной из боковых граней мультитула.

Мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710 обзавелся всеми необходимыми инструментами: нож, отвертка, кусачки, ножницы и многое другое. Основной нож устройства выполнен из высококачественной стали. Все инструменты надежно фиксируются после открытия, что позволяет не переживать о безопасности. Кроме того, разработчики продумали даже то, что если кусачки износились, их легко можно заменить.

Основные инструменты удобно уложены, что существенно экономит время пользователя для подготовки к той или иной работе. Порадовало то, что помимо основного ножа, в наборе есть серрейторный книнок со стропорезом, который позволяет быстро разрезать различные веревки, ремни, прочные канаты и даже пластик. Следует отметить, что при помощи данного клинка вы можете даже нарезать различные продукты.

Кроме того, данный тандем дополняет компактная пила, которая показывает отличные результаты в работе и не боится трудностей. Такой инструмент, как нам кажется, будет отличным помощников в любом походе. Разработчики не забыли добавить в «вооружение» мультитула и напильник, позволяющий быстро заточить деревянные или металлические вещи.

Если вам необходимо снять необходимые размеры, в мультитуле LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710 предусмотрена 19 см линейка.

Во внутренней части мультитула спрятались дополнительные инструменты для повседневной жизни: ножницы, отвертка со сменными битами и т.д.

Мультитул LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710 отлично показывает себя в работе. Его удобно держать в руке. Кроме того, устройство полностью оправдывает свою стоимость, ведь если вы будете приобретать все инструменты отдельно, то потратите куда больше денег, да и места они будут занимать слишком много. LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710 можно держать всегда при себе. Отдельное внимание следует отметить тому, что Leatherman Charge Plus можно приобрести в других цветах и расцветках. Окончательной точкой в решении о приобретении может стать гарантия от производителя в 25 лет. Кроме того, гарантия действует на любую поломку, не зависимо от того, по чьей вине она произошла.

Итоги

Подводя итоги по мультитулу LEATHERMAN CHARGE PLUS FOREST CAMO 832710. Как нам кажется, данное решение является необходимым инструментом для каждого уважающего себя мужчины. Согласитесь, удобно, когда все необходимое находится в одном месте и всегда под рукой. Среди плюсов следует отметить следующее: 19 функций, стильный дизайн, качественные материалы, хорошая комплектация, компактные габариты и приятная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.