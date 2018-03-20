Обзор Listonic. Делаем список покупок

Я начал пользоваться приложением Listonic примерно две недели назад, когда уже просто деваться было некуда. Проблема в том, что отправляясь за покупками постоянно что-то забываешь, это со всеми случается. Да, если у вас список покупок небольшой, то можно запомнить все эти пункты, но когда планирует приготовить ужин и сотворить что-то романтическое для своей второй половинки, а забываешь парочку важных ингредиентов, то просто нервы не выдерживают и начинаешь составлять план покупок. Я всегда пользовался для этого заметками, но потом подумал, что если я уж постоянно пользуюсь такой штукой, то нужно найти специальное приложение, чтобы удобно было, легко и с парочкой нужных мне функций в арсенале. Собственно, такое приложение я нашел, сегодня расскажу о нем более подробно, чтобы вы понимали, почему это крутая штука. Обязательно загрузите, если е хотите бегать в магазин по два-три раза.

Пишем список

Для меня важным параметром выбора приложения было удобство при вводе информации. Если на создание списка нужно потратить минут-две, то окей, я буду им пользоваться и радоваться жизни. Благо, мой выбор пал на довольно крутое приложение, которое позволяет вводить названия продуктов с предварительным запоминанием моих покупок, можно использовать головой ввод и так далее. То есть, если вы раз ввели «Шампанское такое-то», то в следующий раз, когда вы введете «шам», вам программа сразу выбьет вариант, который вы уже использовали. У меня не такой громадный набор продуктов для покупок, все довольно стандартно, но функция классная. Особенно понравилось записывать продукты голосом, распознает слова программа отлично, можно ехать в метро или идти по улице и записывать покупки, не снимая перчаток в холодную зиму. Это круто, хотя и совсем не обязательно в данном типе приложений.

Дополнительные фишки

Этими функциями я пользуюсь довольно редко, но они есть и их стоит отметить. Когда вы вводите какой-то продукт, например «картофель», то программа ищет в сети что это за категория и добавляет возле надписи иконку. Это помогает искать нужный отдел в супермаркете на подсознательном уровне. Плюс, вы можете выставить стоимость для каких-то продуктов. Например, отправила вас девушка за покупками со словами «Купи мне клубники по 150р за килограмм». Вы вводите цену возле надписи клубника в приложении и при походе по магазинам можете ориентироваться на цену, не задерживая ее в своей голове.

Платная подписка

Да, приложение позволяет вам подписаться на платный вариант приложения. К моему удивлению, это совершенно ничего вам не дает. То есть, вам отключат рекламу на определенный период, в зависимости от выбранного тарифа, но все функции у программы представлены изначально в бесплатной версии. Это очень круто, вы можете делиться своими списками покупок, работать с ценами и иконками, вводить текст голосом, но не платить за это ни копейки. Думаю, для многих это будет очень крутое решение, особенно если вам не беспокоит реклама.

Итог

Не могу сказать, что открыл Америку. Приложений такого плана довольно много, у каждого пользователя есть что-то свое интересное, но я вот выбрал это приложение и не жалею. Оно очень простое в использовании, есть дополнительные функции, позволяющие работать со списком покупок более удобно и быстро. Если вы, как и я, постоянно забываете что-то купить в магазине, то настоятельно советую попробовать — программа бесплатная, за исключением рекламы, и поможет вам сэкономить нервы и время. Пользуюсь уже вторую неделю и не могу нарадоваться своей находке.