Обзор Navitel MSR900. Автомобильный видеорегистратор с достойной начинкой

Видео обзор

Как часто вы сталкиваетесь с различными ситуациями на дорогах сидя за рулем своего автомобиля, и не всегда успеваешь вовремя запечатлеть, к примеру, совершенное на ваших глазах ДТП на камеру. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Navitel, которая не перестает радовать своих покупателей не только многофункциональными GPS-навигаторами, но и стильными видеорегистраторами. Встречайте, перед вами современный, многофункциональный автомобильный видеорегисратор Navitel MSR900, который не оставит без внимания ни одну дорожную ситуацию и сумеет запечатлеть все, до последней мелочи. Список предложений представлен в сводной таблице, составленой на основе сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор Navitel MSR900

Крепление на лобовое стекло на присоске

Крепление на 3М скотче

Автомобильное зарядное устройство

Кабель mini-USB

Чистящая салфетка

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной, стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о Navitel MSR900. В комплект поставки входят:

Особенности

Запись видео: Full HD 1080р (1920×1080)

Режим записи: циклическая, запись без разрывов

G-сенсор

Штамп времени, даты, государственного номера

Встроенный микрофон, встроенный динамик

Угол обзора: 170°

Ночной режим

Режим фотосъемки

Встроенная подсветка

Защита от записи

Запись события в отдельный файл

Автостарт записи

Формат записи: MOV

Емкость аккумулятора: 300 мАч

Диагональ экрана: 4 дюйма (800х480)

Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 256 Гб

Процессор: Novatek NT 96655

Сенсор камеры: OmniVision OV2710

Материал линз: 6-слойное стекло

Разрешение фото: 12 М

Формат изображения: JPG

Следует отметить, что в комплектации есть все необходимое для полноценной работы устройства. Все упаковано аккуратно и надежно. Порадовало наличие дополнительного крепления на 3М скотче, который можно установить, к примеру, на переднюю панель автомобиля.

Внешний вид

Устройство выполнено из качественных материалов. Сборка аккуратная и без всяких зазоров. Металлический корпус отлично гармонирует с черной вставкой из кожзаменителя на которой, к сожалению, остаются следы от пальцев.

На лицевой части видеорегистратора расположились следующие элементы: объектив камеры, динамик, LED-подсветка и кнопка Reset.

Противоположную сторону целиком занимает LCD экран с черной рамкой по краям на которой можно увидеть обозначения кнопок управления и индикатор состояния работы. Дисплей обзавелся хорошими углами обзора, что позволило получить отличную читаемость высвечиваемой информации.

На верхней грани находится разъем miniUSB для питания и передачи данных на ПК. В центральной части обосновалось отверстие для винтового крепления.

На нижней грани видеорегистратора расположился разъем для microSD карты до 256 Гб. Здесь же спрятался микрофон.

На одной из боковых граней обосновались все кнопки управления видеорегистратором: Mode, Up, Ok (Вкл/выкл), DOWN, Menu.

Использованный механизм винтового крепления отлично показывают себя в работе. Видеорегистратор уверенно держится на месте и не шатается. Как мы уже и говорили, в комплектации с устройством идут сразу два крепления, позволяющие закрепить видеорегистратор не только на лобовое стекло, но и на переднюю панель автомобиля.

Если говорить в целом о дизайне, следует сказать, что Navitel MSR900 станет не только надежным помощником в дороге, но и отлично впишется в интерьер любого автомобиля.

Функционал и настройка

Интуитивно понятное и простое меню позволяет разобраться во всех тонкостях даже самым неопытным пользователям. Меню разделено на две вкладки. В первой можно изменить настройки разрешения записи, выставить время видео роликов, выставить штампы даты и времени, записать государственный номер автомобиля и т.д. Другими словами, записанные видео ролики станут, при необходимости, весомым доказательством вашей невиновности в суде.

Во второй вкладке предоставляется возможность настроить время и дату, включить режим парковки, отключить звуки клавиш и многое другое. Здесь же вы сможете отформатировать карту памяти и проверить версию ПО.

В устройстве есть возможность включить режим парковки. Для ее работы необходимо включить данную функцию в ручную через меню настроек. Эта функция позволяет автоматически включиться и начать запись видео в случае если, находясь в выключенном состоянии, устройство почувствует вибрацию. Записанный файл автоматически переместится в защищенную папку и будет сохранен от перезаписи. Если после включения ничего происходить не будет, то устройство выключится автоматически в течении одной минуты. Это позволяет не сажать заряд аккумулятора.

Для защиты видео файлов от перезаписи необходимо нажать, в режиме воспроизведения, на кнопку Menu, после чего выбрать пункт Защита, затем Заблокировать этот файл, либо все файлы.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 300 мАч. Этого вполне достаточно для того, чтобы заснять все необходимое за пределами вашего автомобиля без питания от сети.

Запись видео

День

Сенсор камеры OmniVision OV2710 работает в одной паре с процессором NOVATEK NT96655. Данный тандем отлично показывает себя в работе. Хорошая стабилизация изображения позволяет получить качественные и четкие видеоролики на которых просматриваются все номера мимо проезжающих машин. Картинка не засвечивается даже при прямом попадании лучей от солнца, что не может не порадовать. Далее предлагаем ознакомиться с записанным видео материалов:

Ночь

Итоги

Подведем итоги по автомобильному видеорегистратору Navitel MSR900. Устройство отлично показало себя в работе, и как нам кажется, оно полностью оправдывает свою стоимость. Отличная начинка дает возможность не оставить без внимания ни одну мелкую деталь. Поддержка карт памяти microSD объемом до 256 Гб дает возможность сохранить все необходимые видео и фото при длительных поездках. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный функционал, качественная сборка и материалы, стильный дизайн, хорошая запись и богатая комплектация. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.