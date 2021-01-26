Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками

В период массового перехода на удаленную работу необходимость в ведении документооборота в бизнесе любого уровня никуда не исчезает. К нам на тест попал многофункциональный принтер Pantum p3300dn, обладающий понятной системой управления, скоростью печати до 33 стр/мин и адекватными ценниками на картриджи и другие расходники.

Комплектация

Pantum p3300dn поставляется в картонной коробке, на которой перечислены все основные характеристики. Внутри нее находятся сам принтер, картридж, кабель питания, провод для подключения к ПК, диск с драйверами и небольшая документация.

Внешний вид

Данная серия принтеров Pantum позиционирует себя, как оптимальный вариант для малого и среднего бизнеса. В линейку входят две модели: p3300dn и аналогичная p3300dw с Wi-Fi. Внешне принтер представляет собой минималистичный куб со скругленными краями. Его вес составляет 6,8 кг, а габариты 354x232x334 мм, так что много места он собой не займет.

Снизу у принтера находится загрузочный лоток под бумагу. В нее может поместиться около 250 листов А4. Принтер также умеет работать с бумагой в формате A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K и B6.

Сбоку в закрытом положении лотка с помощью механического индикатора отображается количество оставшейся бумаги .

В выходной же лоток за раз может поместиться до 150 листов. Присутствует небольшой откидывающийся язычок.

Элементы управления состоят из небольшого дисплея и нескольких механических кнопок.

На задней стороне принтера из разъемов имеются USB 2.0 и LAN интерфейс.

Обслуживание принтера

Особенность всех принтеров Pantum заключается в том, что их можно самостоятельно дозаправить чернилами. Для этого необходимо прикупить специальный заправочный комплект с чипом. В случае с p3300dn стоимость такого набора составит около 850 рублей. Его хватит для печати 3000 страниц, но для полной дозаправки картриджа Pantum TL-420X потребуется два таких флакона.

Также со временем в Pantum p3300dn нужно будет заменить фотобарабан PANTUM DL-420. Благо его ресурс составляет целых 30 000 страниц, поэтому данную процедуру придется произвести только спустя несколько лет после приобретения принтера.

Первое подключение

Первичная настройка Pantum p3300dn осуществляется крайне просто. Для этого необходимо подключить принтер по USB кабелю к ПК, скачать соответствующие драйвера на сайте производителя и выполнить их установку. У нас не возникло с этим никаких проблем как в случае с Windows, так и MacOS.

После установки драйверов можно перейти к настройкам печати принтера и подкорректировать их на свое усмотрение.

Тестирование

Заявленная производителем скорость печати составляет 33 страницы в минуту. Для проверки данного показателя мы поставили на печать книгу размером в 150 страниц. Наш средний показатель скорости составил 31 страницы в минуту.

Принтер также поддерживает режим двусторонней печати. Она занимает больше времени и в таком случае за одну минуту будет распечатано около 20 страниц.

Разрешение при печати составляет до 1200 × 1200 точек/дюйм. Для проверки качества мы прогнали принтер через наиболее популярные тестовые документы. Полученный результат нас устроит. Детализация на хорошем уровне без грубых переходов в заливке.

Итоги

Pantum p3300dn — это отличный за свою стоимость принтер, которого хватит для домашних нужд или простых офисных задач.Он обладает качественной односторонней и двусторонней печатью, приятным внешним видом и поддерживает работу со многими форматами бумаг. Также нас порадовали адекватные ценники на картриджи и заправочные наборы. К минусам же мы отнесли небольшую деформацию бумаги после печати в выходном лотке.
Комментарии и отзывы Pantum p3300dn
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