Обзор Playme P600SG. Лучший сигнатурный комбо видеорегистратор

Видео обзор

Комбо-видеорегистраторы за последние годы набрали высокую популярность среди автовладельцев и частенько можно наблюдать за тем, как на прилавках магазинов все чаще появляются подобные решения. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию достойного представителя от компании Playme, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами видеорегистратор с радар-детектором и GPS-информатор Playme P600SG. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Видеорегистратор Playme P600SG

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Карт-ридер для microSD

Адаптер питания от прикуривателя автомобиля

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Процессор AIT8328Q

Количество камер: 1

Запись видео: 2304×1296 при 30 к/с, 1920х1080 при 30 к/с, 1280×720 при 60 к/с

Режим записи: циклическая, запись без разрывов

G-сенсор

GPS

Детектор движения в кадре

Запись: времени и даты, скорости

Встроенный микрофон

Встроенный динамик

Матрица: 1/3" КМОП, 4 Мп (OmniVision 4689)

Угол обзора: 135° (по диагонали)

Стабилизатор изображения

Функция WDR

Материал линз: стекло

Формат записи/видеокодек: AVI / H.264

Емкость аккумулятора: 500 мАч

Диагональ экрана: 2.3"

Встроенная память: 128 Мб

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб

Голосовые подсказки

Радар-детектор: X-диапазон 10.525 ГГц ± 100 МГц, Лазер 800-1000 нм, K-диапазон 24.150 ГГц ± 175 МГц, СТРЕЛКА 24.15 ГГц ± 1.023 МГц

Внешний вид и функционал

Дизайн Playme P600SG, как нам кажется, придется по душе многим покупателям. Строгие формы девайса сумеют вписаться видеорегистратору в интерьер любого автомобиля. Корпус устройства выполнен из качественного пластика. К сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой части видеорегистратора расположился 2.3-дюймовый экран по краям которого находятся функциональные кнопки управления. Рамка дисплея, в отличии от корпуса устройства, выполнена в сером цвете.

Благодаря большому дисплею, улучшенной цветопередаче и отличным углам обзора пользователи получили возможность просматривать все записанные видеоролики, не выходя из машины. Кроме того, это позволяет, в случае необходимости, предъявить доказательства вашей невиновности инспектору ГАИ.

Порадовала информативность дисплея, где пользователям доступна вся необходимая информация: тип камер, допустимая скорость и многое другое. Кроме того, чтобы не отвлекать водителя от дороги, разработчики добавили голосового помощника, который своевременно предупредит вас о приближении, к примеру, к камере контроля скорости. Понравилось то, что, если на вашем пути будут одновременно обнаружены и камера контроля скорости, и полицейский радар, на экране вы увидите оба типа.

На противоположной стороне можно увидеть объектив камеры и приемник радар-детектора. Следует отметить, что разработчикам удалось добиться высоких показателей в работе радар-детектора и свести к минимуму количество ложных срабатываний от различных устройств, которые также работают в тех диапазонах, аналогичные полицейским радарам. А все благодаря специальной системе фильтрации SAFP.

Список полицейских радаров и камер не может порадовать: Автоураган, Амата, Бинар, Визир, Искра, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, ЛИСД, Радис, Робот, Скат, Стрелка-СТ/М и многие другие.

На одной из боковых граней размещена кнопка вкл/выкл записи.

На противоположной гране расположились слот для карты памяти microSD и разъем для подключения питания. Поддерживаются карты памяти объемом не выше 64 Гб. Этого более чем достаточно для полноценного пользования.

Отдельное внимание следует уделить тому, что после покупки не забудьте обновить базу камер и прошивку устройства. Для этого необходимости посетить официальный сайт Playme и скачать актуальную базу данных. После чего нужно разархивировать скачанные файлы и закачать их на карту памяти microSD. Далее устанавливаем карту в видеорегистратор, подключаем его к питанию и включаем. Устройство автоматически выполнит обновление.

На нижней части видеорегистратора обосновалась кнопка Reset и микрофон. Здесь же можно увидеть прорези для вентиляции.

На верхней части устройства находится кнопка Вкл/Выкл устройства и разъем для крепления на лобовое стекло автомобиля. Крепление надежно держится на своем месте и отлично фиксирует в установленное положение сам видеорегистратор.

Playme P600SG, помимо функции видеорегистратора и радар-детектора получил под свое управление встроенный модуль GPS, который позволяет накладывать на записанные видео ролики штамп даты, времени и скорости. Кроме того, устройство будет фиксировать ваш маршрут движения автомобиля, который можно будет посмотреть на Яндекс картах при помощи специального программного обеспечения. Для этого необходимо скачать на свой компьютер ПО на официальном сайте Playme. В работе данной программы можно разобраться интуитивно. Для удобства вы можете поменять язык на русский. Здесь вы сможете просмотреть весь маршрут движения вашего автомобиля и сохранить стоп-кадры на свой ПК.

Меню настроек видеорегистратора разделено на несколько вкладок, каждый из которых позволяет настроить под свои предпочтения все необходимые функции. Здесь лучше всего задержаться и выбрать для себя необходимые параметры.

Пользователям дается возможность вкл/выкл тот или иной тип радара или камеры и выставить ограничения скорости, разрешение записи, включить, либо отключить штампы даты/времени, координаты и даже установить свой номерной знак автомобиля.

Во время поездок вы можете выставить один из пяти режимов работы радар-детектора: Трасса/Город1/Город2/GRS DB/Авто. Данное решение позволяет детектировать лишь определенный тип радаров и камер, либо вовсе отключить прием всех радарных диапазонов. Если вы сомневаетесь в своем выборе, то лучше всего использовать режим «Авто», который автоматически будет переключать режимы, опираясь на скорость вашего автомобиля. Скоростные параметры вы также можете изменить в меню настроек.

За все время пользования устройство тестировалось в одном из самых густо заселенных радарами и всевозможными камерами, в городе Казань. Устройство отлично показало себя в работе и своевременно оповещало о приближении ко всем камерам. Кроме того, понравилось то, что ложные срабатывания, действительно сведены практически к нулю, что не может не порадовать.

Пользователям понравится возможность сохранять пользовательские точки. Для этого необходимо нажать и удерживать функциональную кнопку C/H. Для того, чтобы удалить ту или иную точку, необходимо повторить данную процедуру после того, как устройство оповестит вас о сохраненной точке.

Дневная запись (1280×720 при 60 к/с)

Видеорегистратор получил возможность записывать видео в разрешении Super HD (2304 х 1296). Это позволяет запечатлеть в кадре даже мельчайшие детали. Кроме того, следует отметить, что не один кадр видео не будет потерян благодаря использованию бесшовной записи видео. Если же ваша карта памяти будет переполнена, новые файлы будут записываться поверх старых. Устройство отлично показало себя в работе. Угла обзора в 135 градусов более чем достаточно, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Номера мимо проезжающих машин читаются отлично даже на дальней дистанции. Ночная съемка отлично подходит для городской езды. В неосвещенных местах качество картинки все же теряется. Далее предлагаем вам ознакомиться с записанным видео материалов:

Дневная запись (1920х1080 при 30 к/с)

Дневная запись (2304×1296 при 30 к/с)

Ночная запись (1920х1080 при 30 к/с)

Автомобильный комбо-видеорегистратор Playme P600SG получил под свое управление мощный аккумулятор емкостью в 500 мАч, что позволяет, при необходимости отключить его от питания и вынести за пределы своего автомобиля, чтобы записать необходимый материал.

Итоги

Подведем итоги по комбо-видеорегистратору Playme P600SG. Перед нами многофункциональное решение, позволяющее существенно сэкономить ваш бюджет. В одном небольшом устройстве вы получаете сразу три, необходимые для каждого автовладельца функции видеорегистратора, радар-детектора и GPS-информатора. Благодаря мощной начинки девайса вы получите возможность записывать видео ролики в высоком разрешении и избежать получения штрафов. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, широкий выбор настроек функций, хорошая запись видео роликов и конечно же приемлемая стоимость. Существенных минусов за все время пользования устройством нам выявить не удалось. Как нам кажется, Playme P600SG является достойным представителем комбо-устройств и придется по душе даже самым капризным пользователям.