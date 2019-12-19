Обзор Thronmax Pulse. Универсальный USB микрофон для стримеров

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для геймеров, которым необходимо всегда оставаться на связи. Встречайте, перед вами USB-микрофон Thronmax Pulse, получивший под свое управление все необходимое для того, чтобы вести прямые трансляции.

Видео обзор

Комплект поставки

Микрофон Thronmax Pulse

Кабель USB

Микрофонная стойка

Фирменные наклейки и документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Микрофон выполнен в цилиндрической форме и получил под свое управление компактные габариты, что позволяет удобно разместить устройство на вашем рабочем месте. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус, если не считать пластиковую вставку на тыльной стороне, выполнен из металла в черно-серой расцветке.

Сбоку находится надпись Thronmax и металлический корпус микрофона разделяет защитная решетка.

Микрофон также защищен металлической решеткой. Следует отметить, что здесь была использована кардиоидная диаграмма направленности звука, что существенно улучшает качество передачи голоса. Другими словами, на выходе вы получаете чистый звук без всяких помех и посторонних шумов.

На противоположной стороне можно увидеть разъем Type-C для подключения к ПК и разъем 3.5 мм для наушников. Кроме того, здесь же находится барабан регулировки громкости и функциональная кнопка, которая отвечает за переключения между двумя режимами работы и вкл/откл микрофона. Для того, чтобы включить, либо отключить микрофон, необходимо нажать и удерживать данную кнопку управления, при этом светодиодный индикатор состояния работы загорится красным цветом.

Присутствуют два режима работы. Вы можете выбрать однонаправленный режим, выделяющий главным источником объект, на который направлена головка микрофона, либо шумоподавление, очищающие звуковую дорожку от всего лишнего. Для переключения между режимами необходимо коротко, один раз, нажать по функциональной кнопке. Пример записи микрофона можно послушать в обзоре на данное устройство.

Устройство устанавливается на специальный кронштейн, который надежно фиксирует микрофон в установленном положении, что позволяет направить его на пользователя. На ножках зафиксированы резиновые вставки для предотвращения скольжения. Крепление дает возможность вращать микрофон на 360 градусов.

Итоги

Подводя итоги по микрофону Thronmax Pulse следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех, кто ищет для себя действительно качественный микрофон с отличным функционалом. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, привлекательный дизайн, качественные материалы и сборка, хорошая передача голоса, возможность подключить к устройству наушники и шумоподавление. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось. На сайте http://bit.ly/2Y7Jr8Y вы также сумеете найти для себя полезную информацию.

Особенности