Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций

2020-01-07, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Trust GXT 248 Luno; [249]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Trust, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. В наши руки попал USB-микрофон, который, как нам кажется, идеально подойдет для стримеров. Встречайте, перед вами модель GXT 248 Luno.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплектующие надежно защищены от внешних повреждений. Внутри коробки находится следующее:
  • Микрофон
  • Штатив-тринога
  • USB кабель
  • Фирменная наклейка
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, привлечет внимание большинство покупателей. Сам микрофон выполнен в форме шара облаченный в пластиковый корпус на котором красуется надпись GXT.

Под ней размещена защитная металлическая сетка.

На тыльной стороне устройства также виднеется стилизованная решетка. Кроме того, здесь же расположен порт для подключения USB кабеля и 3.5 мм разъем для наушников, что большой плюс.

Выше можно увидеть кнопку вкл/выкл микрофона и барабан регулировки громкости.

На верхней точке корпуса расположен небольшой подсвечиваемый значок, который говорит о том, что в микрофоне была использована кардиоидная диаграмма направленности звука.

Снизу находится пластиковая стойка с внутренней резьбой. Понравилось то, что данное крепление не обязательно использовать с комплектной стойкой, ведь она позволяет закрепить устройство на многие микрофонные кронштейны.

Микрофон фиксируется на специальный штатив на трех ножках, который идет в комплектации с устройством. Для устойчивости он оснащен резиновыми наконечниками.

Кроме того, пользователям дается возможность установить необходимый угол наклона микрофона. Это позволяет получить лучшую передачу звука.

Длина комплектного кабеля составляет 1.8 м, чего более чем достаточно, чтобы установить микрофон практически в любое удобное для вас место.

Понравится то, что для работы устройства нет необходимости устанавливать дополнительное ПО. Достаточно подключить микрофон к вашему ПК и начать работу.

Теперь о самом главном – качестве звука. Микрофон отлично показывает себя в работе и четко передает голос при записи. Однако некоторые недостатки все же есть. При записи вы можете столкнуться с проблемой при произношении согласных букв. Данную проблему, как нам кажется, можно решить при помощи использования поп-фильтра. Пример записи с микрофона можно послушать в видео обзоре.

Итоги

Подводя итоги по микрофону Trust GXT 248 Luno следует отметить, что перед нами идеальное решение для стримеров, которым необходимо получить качественную передачу голоса с минимальным количеством посторонних шумов. Благодаря своей начинке устройство обеспечивает чистое и насыщенное звучание передаваемого голоса. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, отсутствие установки дополнительного ПО, качественная передача голоса и наличие разъема 3.5 мм для наушников. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость.

Особенности

  • Тип: конденсаторный
  • Конструкция: настольный
  • Назначение: для компьютера
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
  • Импеданс: 6800 Ом
  • Чувствительность: -46 дБ
  • Мин. частота: 50 Гц
  • Макс. часота: 16000 Гц
  • Выход на наушники
  • Питание по USB

Комментарии и отзывы Trust GXT 248 Luno
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