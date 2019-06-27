Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофоном

Согласитесь, с развитием современных технологий мы чаще начали общаться в режиме онлайн через различные мессенджеры и социальные сети. Однако особой популярностью пользуется видео связь через компьютер. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника, который позволяет совершать видео звонки и общаться со своими собеседниками при помощи встроенного микрофона. Встречайте, перед вами веб-камера Trust Trino. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя саму веб-камеру и документацию.
Особенности
- Разрешение (видео): 1280x720 (HD)
- Максимальная частота кадров: 30 Гц
- Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото): 8 млн пикс.
- Микрофон: встроенный
- Совместимость: Windows
- Крепление на мониторе
- Кнопка быстрой фотосъемки
- Размеры (ШxВxГ): 70x62x81 мм
- Вес: 88 г
Внешний вид и функционалДизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Корпус девайса выполнен из пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены надежно.
Спереди красуется объектив камеры, а по бокам находятся микрофон.
На тыльной стороне веб-камеры можно увидеть несъемный кабель для подключения к ПК. Его длины достаточно для комфортного пользования. Сверху есть функциональная кнопка управления для фото.
Веб-камера закреплена на специальную поворотную площадку, позволяющая отрегулировать угол наклона как по вертикали, так и по горизонтали.
Пользователям понравится гибкое крепление, которое позволяет установить веб-камеру не только на монитор, но и, к примеру на ваш рабочий стол.
8 Мп камера снимает в разрешении HD (1280x720) с частотой 30 к/с. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы использовать данное устройство для видео звонков и даже проведения стримов, особенно если вы не можете позволить себе приобрести дорогостоящие решения.
Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук четкий, однако не хватает шумоподавления. Устройство улавливает даже звуки с соседних комнат. Тестирование веб-камеры проводились в программе OBS Studio. За все время пользования у нас не появилось никаких проблем с потерей сигнала и звука. Пример записи видео и голоса Trust Trino вы можете просмотреть в видео обзоре.