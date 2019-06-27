Обзор Trust Trino. Веб-камера с микрофоном

2019-06-27, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Trust Trino; [107]
Согласитесь, с развитием современных технологий мы чаще начали общаться в режиме онлайн через различные мессенджеры и социальные сети. Однако особой популярностью пользуется видео связь через компьютер. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника, который позволяет совершать видео звонки и общаться со своими собеседниками при помощи встроенного микрофона. Встречайте, перед вами веб-камера Trust Trino. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя саму веб-камеру и документацию.

Особенности

  • Разрешение (видео): 1280x720 (HD)
  • Максимальная частота кадров: 30 Гц
  • Интерполированное разрешение в мегапикселах (фото): 8 млн пикс.
  • Микрофон: встроенный
  • Совместимость: Windows
  • Крепление на мониторе
  • Кнопка быстрой фотосъемки
  • Размеры (ШxВxГ): 70x62x81 мм
  • Вес: 88 г

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе всем. Корпус девайса выполнен из пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены надежно.

Спереди красуется объектив камеры, а по бокам находятся микрофон.

На тыльной стороне веб-камеры можно увидеть несъемный кабель для подключения к ПК. Его длины достаточно для комфортного пользования. Сверху есть функциональная кнопка управления для фото.

Веб-камера закреплена на специальную поворотную площадку, позволяющая отрегулировать угол наклона как по вертикали, так и по горизонтали.

Пользователям понравится гибкое крепление, которое позволяет установить веб-камеру не только на монитор, но и, к примеру на ваш рабочий стол.

8 Мп камера снимает в разрешении HD (1280x720) с частотой 30 к/с. Этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы использовать данное устройство для видео звонков и даже проведения стримов, особенно если вы не можете позволить себе приобрести дорогостоящие решения.

Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Звук четкий, однако не хватает шумоподавления. Устройство улавливает даже звуки с соседних комнат. Тестирование веб-камеры проводились в программе OBS Studio. За все время пользования у нас не появилось никаких проблем с потерей сигнала и звука. Пример записи видео и голоса Trust Trino вы можете просмотреть в видео обзоре.

Итоги

Подведем итоги по веб-камере Trust Trino. Если вы ищете для себя доступную веб-камеру с микрофоном и записью видео в HD качестве, то данная модель, как нам кажется, станет отличным помощником в ваших начинаниях. Удобное крепление и стильный дизайн позволяют вписаться устройству в любое удобно для вас место. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Картинка не самая лучшая, однако этого достаточно для того, чтобы совершать видео звонки и общаться со своими друзьями. При желании данную веб-камеру можно даже использовать для ведения различных стримов. Если говорить в целом, Trust Trino полностью оправдывает свою стоимость и сумеет привлечь внимание покупателей.

Комментарии и отзывы Trust Trino
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