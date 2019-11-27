Обзор iBOX F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE. Комбо устройство 3 в 1

Видео обзор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами автомобильный комбо-видеорегистратор с радар-детектором, модель F5 LASERVISION WiFi SIGNATURE.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя комбо-устройство, поворотное крепление на лобовое стекло автомобиля, адаптер питания от прикуривателя, кабель USB, адаптер для microSD карт, чехол и документацию. Также в нашем распоряжении специальный CPL антибликовый фильтр, позволяющий полностью устранить блики от солнца, что повышает контрастность изображения.

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из прочного пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Дизайн видеорегистратора, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих.

Спереди красуется объектив камеры и приемная линза радар-детектора. Объектив не сильно выпирает вперед и на нее есть возможность установить антибликовый фильтр.

Сверху можно увидеть разъем для автомобильного крепления и кнопку вкл/выкл. Пользователям понравится то, что крепление на лобовое стекло автомобиля позволяет развернуть комбо устройство на 360 градусов и направить его, к примеру, в салон автомобиля.

Слот для карты памяти разместился снизу. Рядом находятся отверстия для вентиляции и микрофон.

Справа расположен разъем miniUSB, разъем для питания и кнопка Reset.

На тыльной стороне обосновался 2.4 дюймовый дисплей с отличными углами обзора и хорошей цветопередачей. Рядом размещены динамики и функциональными кнопки управления.

На дисплее отображается вся необходимая информация о вашей поездке.

Понравится то, что слева от дисплея размещен специальный датчик движения, позволяющий одним взмахом руки включить, либо отключить звук. Данное решение отлично показывает себя в момент, когда вы начинаете подъезжать к камере контроля скорости. Проведя рядом рукой перед датчиком звуковой сигнал будет сразу же отключен.

Интуитивно простое и понятное меню устройства позволяет разобраться в настройке даже самым неопытным пользователям. Можно настроить все необходимое: включить, либо отключить ненужные вам диапазоны, выставить значение вашей скорости, скрыть штампы и многое другое.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в iBOX F5 LASERVISION есть Wi-Fi модуль, что существенно расширило возможности девайса. Это позволяет обновлять базу камер и прошивку устройства при помощи своего смартфона, и при этом нет необходимости заносить комбо-видеорегистратор домой.

Кроме того, благодаря специальному ПО на смартфоне, можно оперативно скинуть необходимый видео и фотоматериал на мобильное устройство прямо в машине.

На официальном сайте компании производителя, помимо актуальной базы камер и прошивки, есть возможность скачать специальный плеер для ПК, позволяющий просматривать записанный видео материал.

Дневная запись с антибликовым фильтром

Устройство записывает видео в высоком разрешении Super Full HD при 30 к/с (1296р). Благодаря своей мощной начинке, сенсору Sony и улучшенной ночной съемке, комбо-видеорегистратор показывает отличные результаты в работе. Качество картинки идеальное, где просматриваются даже малейшие детали поездки. Номера мимо проезжающих автомобилей видны отчетливо и практически не засвечиваются в ночное время суток. Дневная запись на высоте. Угла обзора в 170 градусов более чем достаточно для того, чтобы запечатлеть все происходящее впереди вашего автомобиля. Ночная запись также показала отличные результаты даже в не освещенных фонарями улицах. Далее предлагаем ознакомиться с примерами записи видео:

Дневная запись без фильтра

Ночная запись без фильтра

Полискан

Амата

Кордон

Крис

Камеры направленные в спину

Арена

Робот

Multaradar Robot

Автодория и многие другие

Теперь о самой главной изюминке данного устройства – радарной составляющей. Благодаря тому, что разработчики одновременно использовали в iBOX F5 LASERVISION модуль ADR Logic и новейшую технологию LVT, комбо-видеорегистратор позволяет детектировать практически все известные нам камеры контроля скорости заранее на достаточно большом расстоянии. В их число входят следующие камеры:

Кроме того, разработчики не забыли позаботиться о том, чтобы полностью устранить ложные срабатывания. Все благодаря сигнатурному модулю с базой сигнатур полицейских радаров и помех. Другими словами, пользователю не придется переживать за то, что комбо-видеорегистратор уловил сигнал от датчиков раздвижных дверей, заправок, шлагбаумов и т.д.

Отдельное внимание следует уделить тому, что информативный дисплей будет показывать всю информацию о камере, текущей скорости, среднюю скорость и рекомендуемую скорость. Кроме того, чтобы водитель не отвлекался, вся выводимая информация будет дублироваться приятным женским голосом.

Итоги

Устройство тестировалось в городе Казань. Именно здесь находится огромное количество камер контроля скорости, что является идеальным местом для iBOX F5 LASERVISION. Комбо устройство показало отличные результаты в работе и не оставило камерам ГИБДД не единого шанса и своевременно оповестило нас о приближении к ним.Подводя итоги по комбо-видеорегистратору iBOX F5 LASERVISION, следует отметить, что перед нами идеальный помощник для любого автовладельца. Устройство сумеет вписаться в интерьер любого автомобиля. Благодаря своему функционалу, пользователи получают все необходимое для комфортной езды не только в городе, но и на трассе. Система оповещения о приближении к камерам ГИБДД позволяет существенно сэкономить свой бюджет и забыть о получении штрафов на дороге. Записанные видео и фото материалы можно использовать в качестве доказательной базы вашей невиновности в суде. Среди плюсов следует отметить следующее: отличный функционал, качественная сборка и материалы, стильный дизайн, запись в разрешении Super Full HD, удобная конструкция крепления, наличие Wi-Fi модуля и интеллектуальная система обработки камер. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Устройство отлично показало себя в работе и достойно внимания покупателей.

Особенности