Обзор iBOX PRO 800 Signature SE. Автомобильный радар-детектор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию автомобильный радар-детектор от компании iBOX, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными и доступными решениями. Встречайте, перед вами модель PRO 800 Signature SE. Устройство позволит пользователям чувствовать себя за рулем своего автомобиля увереннее и не боятся всевозможных камер контроля скорости.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Радар-детектор

Адаптер питания

Крепление на присоске

Крепление на коврике

Крепление на магните

Документация

Устройство поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид и функционал

iBOX PRO 800 Signature SE получил приятный и стильный дизайн, который позволяет вписаться устройству в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из пластика с софт-тач покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещены функциональные кнопки: DIM, Mute, Prog, City. Здесь же находится кнопка, позволяющая открепить крепление на присоске.

Информация выводится на OLED-дисплей. Есть возможность регулировать яркость.

На противоположной стороне можно увидеть линзу сенсорного лазерного приемника и СВЧ-антенну радар-детектора. Здесь же обосновался слот для крепления на лобовое стекло автомобиля. Покупателям понравится то, что производитель предусмотрел сразу три варианта установки радар-детектора: специальный кронштейн на вакуумных присосках, силиконовый коврик и таблетка-магнит. Другими словами, пользователь может сам выбрать для себя наиболее удобный вариант для установки радар-детектора.

На одной из боковых граней размещен барабан регулировки громкости, который также выполняет функцию вкл/выкл устройства. Здесь же находится разъем для подключения зарядки и USB для подключения девайса к ПК.

Радар-детектор iBOX PRO 800 Signature SE показал отличные результаты в работе. Связь со спутниками устанавливается практически сразу же после включения устройства. Кроме того, в данном девайсе предусмотрена функция, оповещающая пользователя о том, что пора обновить базу данных камер. Данную функцию можно отключить.

В штатном режиме на дисплее отображается часы и скорость вашего автомобиля. Если же впереди автовладельца находится та или иная камера контроля скорости, данное устройство выводит на экран соответствующую информацию. Все это сопровождается голосовыми подсказками.

В устройстве присутствует сразу несколько режимов работы: смарт, для города, трассы. Это позволяет не улавливать ложные срабатывания в городском потоке, а на трассе наоборот усилить сигнал. Можно использовать режим Smart, который автоматически переключит настройки, опираясь на скорость вашего автомобиля и снизит ложные срабатывания к нулю.

Устройство сумело обнаружить все камеры, которые нам удалось найти. Особое внимание следует уделить тому, что радар-детектор отлично определяет стационарный комплект «Автодория», своевременно оповещая вас о начальной и конечной точке. Кроме того, во всем отрезке на дисплее устройства будет отображаться ваша средняя скорость. Для удобства, разработчики добавили возможность добавлять пользовательские точки.

iBOX PRO 800 Signature SE сумел своевременно предупредить о приближении даже к тем полицейским камерам, которые направлены в спину, что не может не порадовать. Другими словами, данное устройство позволит сохранить ваш семейный бюджет и предотвратит от получения штрафов.

Итоги

Особенности

Диапазон K: 24050 - 24250 МГц

Диапазон Ka: 34300 - 36000 МГц

Диапазон Ku: 13400 - 13500 МГц

Диапазон X: 10475 - 10575 МГц

Детектор лазерного излучения: 800-1100 нм

Угол обзора лазерного детектора: 360°

Поддержка режимов: POP

Приемник сигнала (радиоканал): супергетеродин

Обработка сигнала (радиоканал): цифровая

DSP

Сигнатурный анализ

Режим Город

Режим Трасса

Режим Авто

Отключение отдельных диапазонов

Обнаружение радаров типа "Стрелка"

Обнаружение радаров типа "Автодория"

Обнаружение радаров типа "Robot"

Обнаружение радаров типа "Кордон"

Определение координат: ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний

Антисон

Отображение скорости автомобиля

Память настроек

Подводя итоги по радар-детектору iBOX PRO 800 Signature SE, следует отметить, что перед нами отличное решение для любого автовладельца. Стильный дизайн, отличный функционал, сразу три различных крепления в комплекте с устройством, привлекательная цена – все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. iBOX PRO 800 Signature SE, за все время пользования, отлично показал себя в работе и не пропустил ни одну камеру контроля скорости. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.