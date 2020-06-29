Обзор iBOX Pro 800 Smart Signature SE. Сигнатурный радар-детектор полицейских радаров

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сигнатурный радар-детектор от компании iBOX, который по нашей оценке сможет стать надежным помощником для автовладельцев и свести получение штрафов к нулю. Встречайте, перед вами модель Pro 800 Smart Signature SE. Давайте детальней изучим данную новинку.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Радар-детектор iBOX Pro 800 Smart Signature SE
  • Скоба для установки на ветровое стекло автомобиля, присоски и бампер
  • Магнитное крепление
  • Липкий коврик
  • Провод питания
  • Предохранители
  • USB-провод
  • Документация

Понравилось то, что в комплектации включено сразу три вида крепления: на присоске, магнитное и специальный липкий коврик. Как нам кажется, наиболее удобным будет именно магнитное крепление на 3М скотче. Его можно установить в любое удобное для вас место.

Видео обзор

Внешний вид

Лаконичный европейский дизайн устройства наверняка оценит большинство покупателей. Данный радар-детектор идеально впишется в интерьер любого автомобиля. Корпус выполнен из качественного пластика. К самой сборке, используемым материалам или комплектующим у нас никаких претензий нет.

На верхней гране размещены функциональные кнопки управления: DIM, MUTE, PROG, CITY. Здесь же расположена приемная линза, динамик и кнопка снятия скобы крепления.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления. Под корпусом спрятана металлическая площадка для установки на магнитное крепление.

На левой гране можно увидеть разъем для питания, разъем miniUSB для подключения к ПК и барабан регулировки громкости (включения/выключения устройства).

Спереди расположен информативный LED-дисплей с хорошим запасом яркости, позволяющий читать отображаемую информацию даже при попадании прямых солнечных лучей.

Функционал и настройка

Разобраться в настройке устройства по силе даже самому неопытному пользователю. Для того, чтобы попасть в меню настроек достаточно коротко, один раз, нажать на кнопку PROG, после чего устройство перейдет в соответствующий пункт меню. Пользователю останется лишь выбрать необходимые значения, включить, либо отключить ту или иную функцию при помощи функциональных кнопок управления. Для удобства разработчики добавили голосового помощника. Дается возможность настроить работу радарной составляющей, выставить значения ограничения скорости, настроить Смарт режим и многое другое.

То, что пользователь оценит в первую очередь, это безусловно наличие реальной сигнатурной технологии. Сигнатурная технология, позволяет сократить ложные срабатывания до минимума (такие как раздвижные двери, заправки, шлагбаумы, датчики мертвых зон и т.д.) и одновременно с этим распознаёт по типу и названию большинство полицейских радаров такие как: Стрелка, Кордон, Крис, Сергек, Искра, Радис, Арена, Бинар, Кордон в спину, Автоураган и многие другие.

В устройстве использован дальнобойный модуль ADR ULTRA. За счет чего достигается высокая дальность детектирования. Особую эффективность устройство показывает в режиме «Турбо», заблаговременно предупреждает о маломощных радарах, в том числе мобильные треноги Кордон, установленные в спину. Также пользователь может настроить автоматическое включение режима «Турбо» при достижении определенной скорости.

Все это работает в одном тандеме с GPS-приемником. В радар загружена GPS/Glonass база радаров и камер 45-ти стран (Россия, СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.). Устройство оповещает обо всех камерах контроля ПДД и заранее предупреждает о таких типах контроля, как: контроль полосы общественного транспорта, фотофиксация проезда автомобиля «в спину», контроль проезда обочин, контроль проезда светофора и перекрестка, контроль проезда пешеходного перехода, контроль «остановка запрещена», контроль камер поста ДПС, мобильные засады, контроль средней скорости камер Автоураган и Автодория. Обновить базу можно еженедельно на сайте ibox.su

iBOX Pro 800 Smart Signature SE может детектировать и вести одновременно две камеры, позволяя не оставить не единого шанса на получение штрафа.

Разработчики не забыли и о системах отсеивания ложных срабатываний, добавив в устройство систему защиты от помех Signature Mode, Superior Anti-fashing Platform, фильтр X Signature + Anti-CAS, позволяющие свести к минимуму количество ложных срабатываний.

В радар-детекторе представлено сразу несколько режимов работы. Ключевой особенностью устройства стоит выделить режим SMART, позволяющий настроить под себя варианты детектирования, дальности оповещения, звукового сопровождения, или же использовать заранее предустановленные настройки, которые, кстати, по нашему мнению уже наиболее оптимально настроены в заводской прошивке.

Данный режим позволяет автоматически регулировать чувствительность, варианты детектирования, дальности оповещения, звукового сопровождения в зависимости от скорости вашего автомобиля.

Например, одна из многих фишек режима Смарт - используя данную функцию, пользователю не нужно беспокоиться о дальности обнаружения камер по GPS базе при выезде на трассу. Комбо-устройство автоматически изменит текущий режим дальности обнаружения камер при достижении заданной скорости. Так, при выезде на трассу и достижении скорости, например, 90 км/ч, автоматически увеличится дальность обнаружения камер до 900 м.

Другими словами, перед тем как начать пользоваться iBOX Pro 800 Smart Signature SE не обязательно долго настраивать устройство, в режиме Smart все необходимые настройки уже сделаны, достаточно только обновить базу камер и полицейских радаров на официальном сайте. Для того, чтобы не забыть это сделать, в устройстве предусмотрена функция напоминания. Если база данных длительное время не обновлялось, iBOX Pro 800 Smart Signature SE предупредит пользователя об этом голосовым уведомлением.

Тесты

Тестировался радар-детектор iBOX Pro 800 Smart Signature SE в городе Казань. За все время пользования мы ни разу не столкнулись с проблемами в работе устройства. Радар-детектор показал отличные результаты в работе и не оставил камерам контроля скорости и полицейским радарам не единого шанса остаться не замеченными. Предупреждение о приближении происходит своевременно. Несмотря на то, что в городе огромное количество ложных сигналов, устройство на них и вовсе не отвлекалось, оповещая лишь о реальных угрозах. Подключение к спутникам происходит практически сразу же после включения. Сигнал стабильный и не прерывается.

Итоги

Подводя итоги по радар-детектору iBOX Pro 800 Smart Signature SE, следует отметить, что перед нами незаменимый и надежный помощник для любого автовладельца. Устройство однозначно будет экономить ваш бюджет, ехать с ним удобно и комфортно, нет необходимости вглядываться в обочины и столбы в поисках камер, и нет лишнего шума-если устройство сработало, значит камера точно есть-спасибо реальной сигнатуре. Мы выделили следующие основные преимущества: устройство не просто определяет безошибочно камеру, но и называет ее по имени, отсутствие помех от заправок и дверей, дальнобойный модуль ADR ULTRA, уникальный смарт режим с тонкими настройками, отличный дизайн, материалы и сборка, и конечно же приемлемая цена. Претензий и нареканий к аппарату нет, мы остались очень довольны.
Комментарии и отзывы iBOX Pro 800 Smart Signature SE
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