Обзор компании «Кузанский»: отличия, отзывы, недостатки

Рынок компаний, предлагающих помощь по студенческим работам, выглядит переполненным, но среди всех компаний, по моему мнению, реально отличается компания «Кузанский». В чем именно отличия, отзывы и насколько это похоже на развод – в этом обзоре.Начнем с основных отличий от конкурентов. Во-первых, это «живые» фотографии людей по всему сайту. Видно, что это не профессиональные модели, а люди в процессе работы:

Почему это важно – потому что обычно компании пишут о том, что клиенту помогут преподаватели и кандидаты наук, а на самом деле работой занимаются фрилансеры с неизвестной квалификацией. Поэтому публикация реальных фотографий - это правильный шаг, хотя и не каждый автор на такое согласится.Во-вторых, это миссия компании. Это первая «дипломная» компания, которая вообще говорит о какой-то миссии, которая не «сделать наших клиентов счастливыми». Кузанский заявляет о помощи студентам в получении рабочего опыта и выделяет три направления: помощь по дипломным, по карьере, по бизнесу. В целом достаточно нестандартный подход, хотя мне лично не хватает большей конкретики и примеров, как именно эта миссия выполняется на деле.

Что касается остальных моментов, то компания работает с традиционным для этой отрасли набором услуг: помощь в написании дипломных работ, курсовых работ, проектов и т.д. Единственное отличие – это более высокие цены по сравнению с тем, что обещают некоторые компании. Видимо предполагается, что за более высокую цену клиент получит высокое качество работы, что достаточно дефицитно, судя по отзывам в интернете крупнейших контор.Далее проверим отзывы и то, насколько это похоже на развод.Начнем с посещаемости сайта. В день сайт посещают 33 человека, в месяц 993, в год почти 12 тысяч, по данным сервиса pr-sy.ru. В целом неплохие цифры, учитывая, что практически все посетители идут из Москвы.

Проверим отзывы компании на двух наиболее популярных площадках по обмену мнением: Отзовик и Айрекомменд.На обеих площадках компания имеет высокие рейтинги по отзывам, при этом отзывы достаточно «живые» по всем параметрам.

Что касается менеджера «Кузанского», то по телефону парень достаточно терпеливо ответил на самые разные вопросы по будущему заказу.Поэтому можно заключить, что «Кузанский» выглядит достаточно свежо и необычно, показывает высокие рейтинги, отзывы. Из недостатков, судя по отзывам, можно выделить более высокую цену, возможные задержки по доработкам и косяки с оформлением.