POCO X8 Pro вышел в желтой расцветке

Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок новую версию смартфона POCO X8 Pro, которая выполнена в фирменной желтой расцветке POCO. Новинка может похвастаться желтым цветом тыльной панели, черной рамкой и стеклянный крышкой корпуса. Цена POCO X8 Pro Yellow Edition составила 370 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон имеет в своём оснащении 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей M10 с разрешением 2772:1280 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, топовый 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500s, флеш-память UFS 4.1, ОЗУ LPDDR5X с частотой 9600 Мбит/с, систему охлаждения с графитовым слоем площадью 11000 мм², сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 8500 мАч, поддержку проводной и обратной проводной зарядок мощностью 100 Вт и 27 Вт, заднюю панель из высокопрочного стекловолокна, металлическую рамку, защиту от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.