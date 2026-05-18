Спортмастер Владимира и Николая Фартушняка: стратегии коммуникации и построения лояльности клиентов

Сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха давно переросла формат классического ритейла. Сегодня это цифровая платформа, объединяющая покупки, обучение, трекинг активности и полезный контент.

Такой путь прошёл Спортмастер Владимира и Николая Фартушняка — проект, основанный ещё в начале 1990‑х. Тогда двое выпускников МФТИ заметили, что в отечественных тренажёрных залах не хватает качественного оборудования. За рубежом такой инвентарь уже был, и братья решили привезти его в страну. Этот шаг во многом определил развитие крупнейшего игрока в своей нише на десятилетия вперёд.

Как строился бизнес Владимира и Николая Фартушняка и формировалась коммуникация с аудиторией

На старте у компании не было громких рекламных кампаний. В основе лежало простое понимание: людям нужен доступный и надёжный спортивный инвентарь. Постепенно ассортимент расширялся, предприниматели выстраивали систему, где клиент может получить всё необходимое в одном месте.

Вместо агрессивных продаж — фокус на консультации и сервис. Это создавало доверие. Позже, когда конкуренция усилилась, именно накопленная репутация позволила бренду удерживать лидерство. Спортмастер Владимира и Николая Фартушняка с самого начала делал ставку на долгосрочные отношения, а не на разовые сделки.

Ключевые элементы маркетинговой стратегии

Позиционирование бренда остаётся неизменным: спорт доступен каждому, вне зависимости от уровня подготовки. Это отражается в визуальной идентичности — яркие, динамичные цвета, простые и понятные формы. Тональность общения дружеская, без излишнего пафоса. Компания не учит жить, а предлагает решения: «хочешь начать бегать — вот кроссовки и план тренировок».

Важную роль играют собственные бренды, ведь они закрывают разные ценовые сегменты и запросы — от базовой одежды до туристического снаряжения. Это позволяет не зависеть от внешних поставщиков и держать качество под контролем.

Партнёрство и социальные инициативы как основа бизнеса

Коллаборации с неспортивными брендами — необычный, но эффективный ход. Например, сотрудничество с сервисами доставки и лабораториями. Как это работает? Совместные акции и кросс-промоушн помогают обеим компаниям привлекать новых клиентов. Такие партнёрства — способ укрепить образ эксперта в сфере ЗОЖ без лишних затрат на отдельные рекламные кампании.

Современная аудитория ожидает от крупных компаний не только товаров, но и работы на благо общества. В Спортмастере реализуют проекты, связанные с массовым спортом: бесплатные зарядки в парках, эко-акции по сбору вторсырья, поддержка детских секций в регионах. Эти инициативы перекликаются с внутренним убеждением, что спорт меняет жизнь к лучшему. Клиенты, разделяющие такие взгляды, автоматически становятся лояльнее.

Семья с детьми, студент или опытный марафонец — у каждой категории свои ожидания. Для молодёжи работают короткие динамичные ролики в соцсетях, челленджи и амбассадоры из числа блогеров. Для родителей — статьи о выборе безопасной экипировки для ребёнка, акции на школьную форму. Зрелые спортсмены ценят глубину: экспертные обзоры на беговые кроссовки или сравнение велосипедов. Такой сегментированный подход повышает релевантность сообщений и снижает отторжение. А сам бизнес Владимира и Николая Фартушняка получает возможность работать на долгосрочную репутацию среди самых разных групп.

Как изменения в поведении потребителей влияют на маркетинг

Рост интереса к здоровому образу жизни, экологичности и цифровизации заставил бренд пересмотреть подходы. Люди хотят получить целостный опыт.

Цифровая экосистема Спортмастера включает мобильное приложение с трекером активности, счётчиком калорий и геймификацией (бонусы за шаги и участие в забегах), собственный журнал «СМ Медиа» с тренировками, советами по питанию и интервью, а также раздел «Афиша», где собраны старты и соревнования по всей стране.

Офлайн не отстаёт: в магазинах проходят открытые тренировки, мастер-классы от PRO-экспертов, примерка с технологией бутфитинга (подбор обуви под особенности стопы). Всё это превращает поход за покупкой в событие.

Именно такой подход — через пользу и вовлечение — закладывался ещё на этапе основания. И сегодня он продолжает работать, доказывая, что Спортмастер созданный Владимиром и Николем Фартушняк — это полноценная спортивная экосистема.