Первый Smart-TV Redmi - представят 29 августа

18 августа вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, Lu Weibing, объявил, что первый Smart-телевизор Redmi будет анонсирован 29 августа.

Представители Redmi сообщили, что размер экрана первого Smart-телевизора Redmi составит 70 дюймов. Ранее Lu Weibing подчеркивал, что Redmi расширит мультикатегорию телевизора и создаст экосистему AIoT Redmi.

Согласно последним данным, бренд Redmi представил ряд категорий товара, таких как стиральные машины, ноутбуки, беспроводные Bluetooth-гарнитуры, мобильные источники питания и умные телевизоры с экосистемой Redmi, которая постепенно улучшается. Lu Weibing сообщил, что Redmi будет придерживаться "чрезвычайной экономической эффективности", высокого качества и ускорять интернационализацию продукции.

Нет никаких сомнений в том, что грядущий 70-дюймовый Smart-телевизор Redmi с большим экраном также будет очень рентабельным продуктом, который с нетерпением ждут потребители.