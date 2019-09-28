Первый в мире микрофон с дисплеем и эмотиконами

2019-09-28, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Razer Seiren Emote; [81]
Геймерский бренд Razer представил Seiren Emote — первый в мире микрофон для стримеров профессионального уровня с дисплеем для эмотиконов.

Микрофоне будет доступно более 100 статичных и анимированных эмотиконов.

Плюс к всему этому также можно создавать собственные восьмибитные изображения при помощи приложения Razer Streamer Companion App.

Эмотиконы отображаются на LED-дисплее с разрешением 8×8.

Микрофон создан для профессиональных стримеров, так как во время стрима отображаются различные смайлики: оповещения, сообщения в чате, подписки, донаты и прочее.

Характеристики Razer Seiren Emote

Частотная характеристика микрофона 100 Гц — 20 000 Гц, максимальное звуковое давление — 110 дБ. Микрофон получит суперкардиоидную диаграмму, позволяющую захватить все оттенки голоса, в то же время устраняя нежелательные шумы.


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