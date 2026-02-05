Пляжный, семейный, приватный. Лучшие отели на Мальдивах и Сейшелах для всех видов отдыха

Индийский океан, бирюзовая вода и белоснежный песок объединяют два популярных туристических направления — Мальдивы и Сейшелы. Оба государства преуспели в индустрии гостеприимства, но будьте готовы к тому, что особенности отдыха там заметно отличаются, например, на Сейшелах нет водных вилл, а на Мальдивах их предостаточно.

Чтобы вы почувствовали разницу, мы подготовили обзор и сравнение лучших отелей обоих островных государств.

Лучшие отели для пляжного отдыха

Мальдивская республика давно стала синонимом пляжного отдыха, потому как приоритетный туризм здесь построен по принципу один остров — один отель, где вокруг только вода и песок. Каждый мальдивский резорт предлагает гостям максимум комфорта, но есть среди них те, что по праву считаются лучшими:

Soneva Jani — знаменитый резорт с 58 пляжными и надводными резиденциями, где есть сдвижные крыши, открывающие звездное небо, просторные бассейны с горками прямо в лагуну;

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands — суперлюкс резорт с круглыми дизайнерскими виллами в обрамлении бирюзовой воды и белоснежного песка.

Но даже если взять менее помпезные отели, все, кто в них отдыхал, однозначно скажут, что они идеальны для пляжного отдыха просто потому, что это Мальдивы.

На Сейшелах пляжей больше из-за более протяженной береговой линии, но некоторые отели расположены в горах и в джунглях. Также стоит учитывать скалистый рельеф Сейшельских островов и тот факт, что безопасно войти в воду можно не всегда и не везде, в отличие от Мальдив с их самым низким расположением в мире и комфортным круглый год климатом.

Поэтому выбирать отель для пляжного отдыха на Сейшелах нужно из лучших:

Le Duc de Praslin расположен вблизи нескольких пляжей с белым мелким песком и окружен тропическим садом. Взыскательным гостям предложена двухуровневая вилла 300 м2;

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa имеет поблизости общественный пляж, а также частный, для гостей резорта;

Savoy Seychelles Resort & Spa расположен в 50 м от пляжа. Желающие иметь вид на океан могут выбрать номер Savoy Ocean Room.

Для пляжного отдыха большинство туристов летают на Мальдивы, только меняют для разнообразия отели. А вот тем, кого также интересуют скалы, джунгли, заповедники, парки, имеет смысл побывать на Сейшелах.

Лучшие отели для семейного отдыха

Начнем опять же, с Мальдивских островов, где туристы отдыхают семьями, причем с самыми маленькими детьми и приведем в пример лучшие для этих целей отели:

Kurumba Village Resort в 2024 году удостоен премии World Travel Awards как «Лучший семейный курорт в Индийском океане». К тому же это вообще первый отель на Мальдивах, открытый в 1972 году;

Soneva Fushi также знаменит трепетным отношением к маленьким гостям. Здесь есть услуга присмотра за детьми, детский клуб The Den, образовательные курсы Soneva Academy;

Niyama Private Islands Maldives предлагает гостям роскошные семейные виллы со спальнями king-size, клуб Explorers для детей от 1 года, спортплощадки и дорожки для велопрогулок, игровую комнату, мастер-классы.

Отдых на Мальдивах гарантирует туристам непревзойденную роскошь, что априори стоит дорого, а вот Сейшелы больше ориентированы на единение с природой, поэтому обходятся дешевле. Для многих семей выбор очевиден, поэтому они отправляются в лучшие семейные отели на Сейшельских островах:

Constance Ephelia Resort 5 предоставляет семейные номера Family Villa, имеет северный пляж с пологим входом в воду, клуб Coconut Tribe для детей 4—11 лет, игровую площадку. Можно заказать услугу няни и индивидуальные тематические экскурсии;

Coral Strand Smart Choice расположен на первой пляжной линии с безопасным купанием для детей, отель предлагает семейные номера, детское меню, игровую площадку и свой ботанический садик с черепахами;

Pirogue Lodge — небольшой отель рядом с пляжем Кот-д'Ор. Здесь есть семейные номера, а для юных гостей детский бассейн, телеканалы, меню и бесплатное проживание детей до 12 лет.

В Мальдивских отелях все более технологично, комфортно, роскошно и просторно, при желании можно забронировать резиденцию площадью целых 1788 м2 с двумя бассейнами. Сейшелы выигрывают ценами, поэтому часто остаются у семейных людей в приоритете.

Лучшие отели для уединенного отдыха

Для многих отпуск ассоциируется с приватностью, желанием отдохнуть от цивилизации во всех ее проявлениях. Мальдивы это прекрасно понимают, поэтому реализуют выдающиеся концепции приватного отдыха в лучших отелях:

Anantara Veli Maldives Resort — бутик-резорт исключительно для взрослых, поражающий роскошью и красотой. Номерной фонд включает 67 приватных вилл, 4 ресторана, центр водного спорта Aquafanatics (PADI), кинотеатр под звездами, шикарный Wellness-комплекс и другие опции для непринужденного отдыха;

Kudadoo Maldives Private Island — приватный остров с 15 виллами площадью 300—380 м² и услугой батлера. Курорт придерживается принципа «Что угодно, когда угодно, где угодно», здесь нет ограничений по времени принятия пищи, процедур и развлечений. По этой причине некоторые гости бронируют остров полностью;

Radisson Blu Resort Maldives уникален своей архитектурой в форме обнимающих лагуну сердец. На 100% приватным его назвать сложно, но курорт очень популярен у туристов, желающих заняться дайвингом на сайтах мирового уровня или морской рыбалкой, устроить себе гастро-тур по шести ресторанам или пожениться на берегу океана.

Несмотря на сравнительно малые площади атоллов, Мальдивы умудряются спроектировать курорты так, чтобы гости не мешали друг другу. Жаждущим полного уединения предоставляется возможность арендовать необитаемый остров. Кстати, вот на этом сайте https://maldivy.ru/hotels/ вы можете узнать все подробности о мальдивских отелях.

Решили приватно отдохнуть на Сейшелах? Предложим несколько подходящих вариантов:

La Passe Guesthouse — окруженный пышными садами гостевой дом, в котором всего 4 номера, а также отдельное бунгало. До пляжа всего пять минут ходьбы, можно взять напрокат велосипед и исследовать остров Ла-Диг, особенно парк L’Union Estate;

STORY Seychelles обожают любители единения с природой. Курорт стоит среди живописных горных склонов и имеет выход на пляж с белоснежным песком. Гостям предоставлены просторные номера и отдельные виллы;

Four Seasons Resort Seychelles включает виллы на склонах и пляже, президентские и семейные виллы, королевский люкс, а также бунгало в джунглях, где гости живут в тишине и покое среди первозданной природы.

Как показывает практика, Мальдивы и Сейшелы лучше все-таки не сравнивать, а искать что-то полезное, интересное и новое для себя в обоих государствах. С чего начать, мы вам подсказали.