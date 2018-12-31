Подборка лучших TV-тюнеров

2018-12-31, Автор - Ganibal; Продукт - LUMAX DV-1108HD; [71]
Начиная с нового 2019 года аналоговое телевидение прекратит свое существование, и из бесплатного, останется только цифровое телевидение. Поэтому нужно уже задуматься, о смене телевизора с поддержкой цифрового телевидения либо о приобретении TV-тюнер. К этому случаю, мы подготовили подборку лучших TV-тюнеров.

LUMAX DV-1108HD

TV-тюнер LUMAX DV-1108HD - эта приставка поддерживает обработку как цифрового эфирного, так и кабельного телесигнала стандартов DVB-T/T2 и DVB-С. Благодаря такому компактному черному ресиверу вы сможете смотреть цифровые кабельные и эфирные телеканалы даже с телевизора, не оборудованного цифровыми кодеками. Также устройство допускает подключение USB-носителя для воспроизведения записанных на нем мультимедийных файлов в форматах MKV, AVI, MPG, MP4, VOB, BMP, JPEG, GIF, PNG. Цифровая ТВ-приставка Lumax DV1108HD поддерживает подключение к Интернету через Wi-Fi и делает возможным просмотр видео фильмов с таких ресурсов, как YouTube, «Кинозал LUMAX», «Онлайн-кинотеатр Megogo».

Oriel 421 (DVB-T2/C)

TV-тюнер Oriel 421 (DVB-T2/C) - приставка для приема цифрового телевидения с возможностью подключения к сети Интернет. Компактный металлический корпус с вентиляционными отверстиями, способствует хорошему охлаждению внутренних элементов и не занимает много места, таким образом разместить DVB-T2 тюнер Oriel 421UD на ограниченном пространстве не составит особого труда. Уже сейчас общедоступны, абсолютно бесплатно, 20 популярных ТВ каналов в отличном качестве. Для их просмотра необходимо иметь современный телевизор со встроенным DVB-T2 тюнером.

World Vision T62A

TV-тюнер World Vision T62A - новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C телевидения. Корпус устройства выполнен из металла, на лицевой панели расположен четырехзначный светодиодный дисплей отображающий номер активного канала, правее USB разъем стандарта 2.0, в левой части под названием модели расположены кнопки: POWER, MENU, CH+/-, OK, VOL+/-. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.

Selenga T81D

TV-тюнер Selenga T81D - позволит вам насладиться просмотром любимых роликов, музыкальных клипов и кинолент из Всемирной паутины. Еще один плюс устройства – возможность воспроизводить различный контент, сохраненный на внешних носителях. С моделью SELENGA T81D у вас появится возможность вернуться к просмотру любимых телепередач в любое удобное время благодаря предусмотренной в ней функции TimeShift. С этой приставкой вы сможете насладиться объемным и качественным звучанием любимых композиций, ведь в ней реализована технология Dolby Digital. Процесс выбора настроек значительно упрощает наличие дисплея и пульта ДУ в комплекте.

D-COLOR DC1302HD

TV-тюнер D-COLOR DC1302HD - отличается небольшим размером, благодаря которому модель можно вписать в любой интерьер. Работает приставка от обычной розетки (220 В). Антенна подходит любого типа – комнатная или внешняя. Все стандартные для линейки "D-Color" функции присутствуют, а именно: "Телетекст", "Электронный телегид", "TimeShift". С функцией записи, которая может быть включена с помощью таймера, пользователь имеет возможность записать нужную телепередачу. Прием телеканалов осуществляется в формате HDTV, а также осуществляется поддержка телевизионных стандартов DVB-T и DVB-T2.

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