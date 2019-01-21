Подборка лучших квадрокоптеров с функцией записи видео

DJI Mavic Air

Многие из вас хотели бы иметь свой квадрокоптер. Чтобы в солнечную погоду, по управлять им и записать незабываемое видео. Ведь кроме полетов, современные квадрокоптеры имеют функцию записи видео. Поэтому мы подготовили для вас подборку лучших квадрокоптеров с функцией записи видео.

Ryze Tech Tello

Квадрокоптер DJI Mavic Air - самый маленький дрон с 3-осевым стабилизатором для камеры. Амортизаторы подвеса нейтрализуют вибрации, помогая получать четкие снимки. Камера Mavic Air оснащена 12-мегапиксельной матрицей (1/2.3”, CMOS) и объективом с диафрагмой f/2.8 и фокусным расстоянием 24 мм (эквивалентным 35 мм) для создания высококачественных фотографий и видео. Mavic Air снимает невероятные UHD-видео в 4К со скоростью 30 кадров/с и битрейтом 100 Мбит/с. В комплект входит удобный складной пульт который надежно удерживает ваш смартфон. Для большего комфорта в нем так же есть специальное место для съемных джойстиков.

DJI Spark Fly More Combo

Квадрокоптер Ryze Tech Tello - это мини квадрокоптер с функцией программирования. Он идеален для студентов и подростков, желающих научиться программировать дроны. Полет продлится не более 13 минут. Квадрокоптер едва достигнет 100 метров. В комплекте сам аппарат, защита пропеллеров к нему, и дополнительный комплект пропеллеров. Управлять чудо-агрегатом можно со смартфона (iOS или Android), установив бесплатное мобильное приложение Tello. Так же, можно докупить специальный пульт (GameSir T1d), который будет работать по Bluetooth соединению. Камера имеет 5Мп разрешение, снимает фото/ видео и записывает их прямо на смартфон. Камера передает видеоизображение в режиме реального времени на смартфон. Стабилизированного подвеса нет, однако есть электронная стабилизация видео. Самое ценное в данном аппарате - это возможность запрограммировать дрон на выполнение различных команд в течении определенного времени. Эти функции можно изучить благодаря программированию на Scratch и SDK.

Relice QD-703W

Квадрокоптер DJI Spark Fly More Combo - оснащен функцией распознавания лица FaceAware. Это значит, что он сможет взлететь с вашей ладони, как только «увидит» вас. Несколько секунд - и дрон уже в воздухе. Забудьте о пульте управления и мобильном телефоне - делайте фотографии с помощью жестов. Режим TapFly дает полную свободу творчества: вам всего лишь нужно скомпоновать кадр. Задайте направление на экране телефона, и Spark отправится туда, распознавая препятствия с помощью системы обзора. Захотелось поснимать в другом месте? Выберите нужную точку на экране и дрон плавно изменит траекторию. Легко и просто. Spark автоматически распознает объекты разных форм и размеров благодаря функции ActiveTrack и следует за ними с соответствующей скоростью и на необходимом расстоянии. Spark снимает яркие и выразительные фотографии, с низким процентом искажения и хроматических аберраций. Камера дрона оснащена широкоугольным объективом со значением диафрагмы, равным F/2.6 и ЭФР, равным 25 мм. Он состоит из пяти линз, образующих одну группу, в компактном корпусе.

MJX Bugs 3

Квадрокоптер Relice QD-703W - этот квадрокоптер среднего размера с камерой позволит вести видеозапись в режиме онлайн на экране смартфона. Управлять аппаратом не сложно, даже если это ваш первый квадрокоптер, так как модель QD-703W имеет возможность работать в режиме обучения, осуществить возврат и посадку одной кнопкой. Технология управления с частотой 2.4 ГГц обеспечивает устойчивость к помехам и стабильную передачу радиосигнала. Квадрокоптер QD-703W летает в радиусе до 120 метров. В комплекте поставляется пульт дистанционного управления, USB-кабель для зарядки и 4 сменных пропеллера с отверткой. Для полетов в темноте время квадрокоптер оснащен светодиодными навигационными огнями, защитными рамками из жесткого пластика, которые защищают пропеллеры от повреждения во время падения. Система автостабилизации позволяет обеспечить стабильность полета.

Квадрокоптер MJX Bugs 3 - бюджетный гоночный мини-беспилотник. Имеет очень серьезную начинку для своих крошечных габаритов и ценового сегмента. Прежде всего, это новые бесколлекторные двигатели, которые обеспечивает превосходные показатели скорости и маневренности. Мини-дрон MJX Bugs 3 mini подходит как для профессиональных гонщиков, так и для новичков. Модель имеет простое управление и несколько скоростных режимов. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, готового к столкновениям, падениям и другим невзгодам. 4 бесколлекторных мотора + режим Acro. Позволяют достичь быстрого резкого полета, оптимального для фристайла и гонок. Li-Po аккумулятор на 850 мАч. Обеспечивают непрерывное нахождение в воздухе длительностью до 10 минут. Полная подзарядка требует 3 часа. Радиус действия 100 метров. Удобен для выполнения сложных маневров и скоростных полетов на большие расстояния. Наличие светодиодной подсветки. Позволяет осуществлять запуски беспилотника в условиях плохой видимости. Минимизирует опасности потери дрона в воздушном пространстве. Опция 3D флипов. По команде пользователя выполняет впечатляющие фигуры воздушной акробатки