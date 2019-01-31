Подборка лучших погружных блендеров

Bosch MSM 2610B

Погружной блендер не раз спасал домохозяек и кулинаров во время приготовления изысканных блюд или соусов. Это незаменимая и практичная вещь на каждой кухне. А если в комплект еще входят различные насадки, то это можно назвать универсальным кухонным инструментом без которого невозможно обойтись. Поэтому мы подготовили подборку лучших погружных блендеров по мнению МегаОбзор.

REDMOND RHB-2944

Погружной блендер Bosch MSM 2610B - этот блендер с технологией QuattroBlade станет настоящим помощником на вашей кухне. Прибор оборудован надежным мотором мощностью 600 Вт и ножом с четырьмя острыми лезвиями из высококачественной стали, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты. Блендер имеет одну скорость для оптимальной обработки твердых и мягких продуктов. Особая конструкция погружной насадки предотвращает попадание брызг на рабочую поверхность. Небольшой вес и эргономичная форма ручки блендера гарантируют максимально комфортное использование.

Polaris PHB 0858

Погружной блендер REDMOND RHB-2944 - данный блендер пригодится на каждой кухне. Устройство отличается простотой и удобством в использовании. С его помощью можно готовить пюре, соусы, кремы, детское питание или тесто. Корпус модели изготовлен из качественного пластика и оформлен в нейтральной бело-серой расцветке. Металлическая погружная часть обеспечивает эффективность такого прибора. Блендер Redmond RHB-2944 имеет мощность 1300 Вт. Скорость работы плавно регулируется. В комплект входит венчик для взбивания, а также чаша с крышкой для измельчения продуктов. Защита двигателя от перегрева продлевает срок службы устройства. Для подключения к сети имеется 1.3-метровый шнур.

Braun MQ 775 Patisserie

Погружной блендер Polaris PHB 0858 - он гармонично сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Прибор оснащен надежным мотором мощностью 850 Вт и имеет один скоростной режим для оптимальной обработки твердых и мягких продуктов. Дополнительный режим "Турбо" значительно ускоряет измельчение и смешивание различных ингредиентов. Эргономичная ручка блендера с большими удобными кнопками гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне.

Philips HR2632 Viva Collection

Погружной блендер Braun MQ 775 Patisserie - Эта модель умеет прокручивать мясо в фарш, шинковать овощи при помощи разных насадок ломтиками или мелкой соломкой, взбивать коктейли, смузи и крем-супы, и даже замешивать тесто! Благодаря этой мультифункциональной модели готовить полезную пищу станет намного проще, а замешивая тесто специальной насадкой в большой пластиковой емкости объемом 1,5 л, вы оставите руки и кухню чистыми. Кроме того, кувшин имеет отверстие для последовательной закладки компонентов. Braun MQ775 Patisserie имеет мощность 700 Вт, а 10 скоростей с плавным переключением и турборежимом позаботятся об идеальной консистенции ваших блюд. С таким помощником даже человек, далекий от кулинарии, не сможет удержаться от экспериментов и не баловать близких домашними вкусностями.

Погружной блендер Philips HR2632 Viva Collection - способен стать незаменимым помощником на кухне. Мощность данного бытового прибора составляет 700 Вт. С его помощью можно измельчить или взбить различные продукты. В комплекте погружная насадка, емкость 300 мл и венчик. Прибор обладает турборежимом и качественно измельчит даже лед. Philips HR2632/90 изготовлен из нетоксичного пластика. На корпусе блендера расположены кнопочные механизмы управления режимами и скоростями. Длинный сетевой шнур упрощает эксплуатацию. Практичная разборная конструкция позволяет мыть составляющие прибора, благодаря чему упрощается уход за ним.