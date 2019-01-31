Подборка лучших погружных блендеров

2019-01-31, Автор - Ganibal; Продукт - Bosch MSM 2610B; [107]
Погружной блендер не раз спасал домохозяек и кулинаров во время приготовления изысканных блюд или соусов. Это незаменимая и практичная вещь на каждой кухне. А если в комплект еще входят различные насадки, то это можно назвать универсальным кухонным инструментом без которого невозможно обойтись. Поэтому мы подготовили подборку лучших погружных блендеров по мнению МегаОбзор.

Bosch MSM 2610B

Погружной блендер Bosch MSM 2610B - этот блендер с технологией QuattroBlade станет настоящим помощником на вашей кухне. Прибор оборудован надежным мотором мощностью 600 Вт и ножом с четырьмя острыми лезвиями из высококачественной стали, благодаря чему позволяет быстро и эффективно измельчать и смешивать различные ингредиенты. Блендер имеет одну скорость для оптимальной обработки твердых и мягких продуктов. Особая конструкция погружной насадки предотвращает попадание брызг на рабочую поверхность. Небольшой вес и эргономичная форма ручки блендера гарантируют максимально комфортное использование.

REDMOND RHB-2944

Погружной блендер REDMOND RHB-2944 - данный блендер пригодится на каждой кухне. Устройство отличается простотой и удобством в использовании. С его помощью можно готовить пюре, соусы, кремы, детское питание или тесто. Корпус модели изготовлен из качественного пластика и оформлен в нейтральной бело-серой расцветке. Металлическая погружная часть обеспечивает эффективность такого прибора. Блендер Redmond RHB-2944 имеет мощность 1300 Вт. Скорость работы плавно регулируется. В комплект входит венчик для взбивания, а также чаша с крышкой для измельчения продуктов. Защита двигателя от перегрева продлевает срок службы устройства. Для подключения к сети имеется 1.3-метровый шнур.

Polaris PHB 0858

Погружной блендер Polaris PHB 0858 - он гармонично сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Прибор оснащен надежным мотором мощностью 850 Вт и имеет один скоростной режим для оптимальной обработки твердых и мягких продуктов. Дополнительный режим "Турбо" значительно ускоряет измельчение и смешивание различных ингредиентов. Эргономичная ручка блендера с большими удобными кнопками гарантирует максимальный комфорт в использовании. Наличие дополнительных насадок делает прибор универсальным помощником на кухне.

Braun MQ 775 Patisserie

Погружной блендер Braun MQ 775 Patisserie - Эта модель умеет прокручивать мясо в фарш, шинковать овощи при помощи разных насадок ломтиками или мелкой соломкой, взбивать коктейли, смузи и крем-супы, и даже замешивать тесто! Благодаря этой мультифункциональной модели готовить полезную пищу станет намного проще, а замешивая тесто специальной насадкой в большой пластиковой емкости объемом 1,5 л, вы оставите руки и кухню чистыми. Кроме того, кувшин имеет отверстие для последовательной закладки компонентов. Braun MQ775 Patisserie имеет мощность 700 Вт, а 10 скоростей с плавным переключением и турборежимом позаботятся об идеальной консистенции ваших блюд. С таким помощником даже человек, далекий от кулинарии, не сможет удержаться от экспериментов и не баловать близких домашними вкусностями.

Philips HR2632 Viva Collection

Погружной блендер Philips HR2632 Viva Collection - способен стать незаменимым помощником на кухне. Мощность данного бытового прибора составляет 700 Вт. С его помощью можно измельчить или взбить различные продукты. В комплекте погружная насадка, емкость 300 мл и венчик. Прибор обладает турборежимом и качественно измельчит даже лед. Philips HR2632/90 изготовлен из нетоксичного пластика. На корпусе блендера расположены кнопочные механизмы управления режимами и скоростями. Длинный сетевой шнур упрощает эксплуатацию. Практичная разборная конструкция позволяет мыть составляющие прибора, благодаря чему упрощается уход за ним.

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